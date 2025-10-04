Спортдиректор «Локомотива» заявил, что за Батракова предлагали больше €30 млн

В «Локомотиве» рассказали о предложении из Саудовской Аравии по Батракову

Спортивный директор «Локомотива» заявил, что за 20-летнего полузащитника были готовы заплатить больше €30 млн

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Клуб из Саудовской Аравии хотел купить полузащитника «Локомоива» и сборной России Алексея Батракова. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

В августе агент Тимур Гурцкая говорил, что саудовский «Неом» был готов купить 20-летнего Батракова за €30 млн.

«Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за «Локомотив», — сказал Ульянов.

В нынешнем сезоне Батраков провел 14 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

В сборной России на счету Батракова семь матчей и два гола.