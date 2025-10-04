Американка с русскими корнями вышла в финал «тысячника» WTA в Пекине

Анисимова разгромила Гауфф и вышла в финал «тысячника» WTA в Пекине

Аманда Анисимова (Фото: Elsa / Getty Images)

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Пекине.

В полуфинале 24-летняя Анисимова, третья сеяная, обыграла соотечественницу Кори Гауфф, третью ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

В финале она сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

У Анисимовой, которая сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге, русские корни, ее родители эмигрировали в США из России. Родилась она во Фрихолде (штат Нью-Джерси). В нынешнем сезоне Анисимова дошла до финала на Уимблдоне и US Open, а также выиграла «тысячник» в Дохе. Всего на ее счету три титула WTA.

Турнир в Пекине завершится 5 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $8,96 млн.