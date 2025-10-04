 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Два московских дерби с лидерством на кону. Интриги 11-го тура РПЛ

В 11-м туре РПЛ пройдут сразу два московских дерби
В Москве пройдут два дерби: «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Параллельно «Краснодар» встретится с «Ахматом», а «Зенит» поедет к «Акрону». Главное об 11-м туре Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК «Спартак»
Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Фото: РПЛ

«Акрон» — «Зенит»

Дата и время: 4 октября, 13:00
Место: «Солидарность Самара Арена»

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В прошлом туре «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 5:2. На домашней арене ключевую роль в победе сыграл Максим Глушенков, оформивший покер. Он забил на 22, 34, 77 и 90+2 минутах. Также отличился Александр Соболев, забивший гол на 74-й минуте сразу после выхода на замену. В последний раз в РПЛ покер оформляли в прошлом сезоне (Хуан Боселли из «Пари НН» в 28-м туре).

Сейчас «Зенит» занимает четвертую позицию в таблице с 19 очками. Команда под руководством Сергея Семака продолжает беспроигрышную серию из шести матчей.

«Акрон» в прошлом матче ни разу не смог поразить ворота «Ахмата» и проиграл со счетом 0:3. 37-летний форвард команды Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола — провел весь матч на поле, но и это не помогло команде. В девятом туре «Акрон» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2. Перед 11-м туром команда занимает 14-е место в таблице, имея в активе семь очков.

«Краснодар» — «Ахмат»

Дата и время: 4 октября, 17:30
Место: «Ozon Арена»

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

В прошлом туре чемпионата «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). До этого, в девятом туре, команда Мурада Мусаева уступила «Зениту» со счетом 0:2, прервав свою восьмиматчевую беспроигрышную серию и проиграв впервые в сезоне. Сейчас «Краснодар» занимает третье место в таблице, пропуская вперед ЦСКА и «Локомотив». В активе клуба 20 очков.

«Ахмат» только что уверенно одолел «Акрон» (3:0). Встречу открыл голом Эгаш Касинтура на 3-й минуте, а дубль оформил Брайан Мансилья, отличившись на 72-й и 90-й минутах.

После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера в августе «Ахмат» не потерпел ни одного поражения в РПЛ — у команды четыре победы и три ничьи. Также Черчесов стал первым в истории клуба тренером, который не проиграл в семи подряд матчах в лиге после назначения. На данный момент «Ахмат» занимает восьмое место в таблице с 15 очками.

«Динамо» — «Локомотив»

Дата и время: 4 октября, 19:45
Место: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Футболисты «Динамо» неделю назад обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2, что стало второй подряд победой. Голы забили Даниил Фомин на 9-й минуте, Бителло на 24-й и Иван Сергеев на 34-й. Еще раньше москвичи уверенно обыграли «Оренбург» со счетом 3:1. Сейчас «Динамо» занимает седьмое место в таблице, в активе у команды 15 очков.

В прошлом туре «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Гол забил Дмитрий Баринов на 79-й минуте после грубой ошибки вратаря «Рубина» Евгения Ставера. В этом же матче дебютировал за «Рубин» полузащитник Далер Кузяев, который вышел на замену после перерыва.

Тем самым «Локомотив» прервал пятиматчевую серию ничьих. Команда остается единственной не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате. Сейчас «Локомотив» занимает второе место в таблице с 20 очками, уступая только ЦСКА на один балл.

ЦСКА — «Спартак»

Дата и время: 5 октября, 16:30
Место: «ВЭБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Неделю назад ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев на пятой добавленной минуте. Эта победа прервала беспроигрышную серию «Балтики», которая длилась девять матчей — рекордная для команд, только вышедших в высший дивизион чемпионата России. Также в этом матче бразильский полузащитник Энрике Кармо в возрасте 18 лет и 323 дней стал самым молодым иностранцем в стартовом составе армейского клуба в РПЛ с августа 2007 года (после Джанера Эркина).

Сейчас ЦСКА лидирует в таблице, набрав 21 очко.

«Спартак» сейчас играет без главного тренера Деяна Станковича, которого 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра. Временное руководство командой осуществляет серб Ненад Сакич.

В 10-м туре москвичи разгромили «Пари НН» со счетом 3:0. На 10-й минуте отличился Манфред Угальде, а позже Жедсон Фернандеш оформил дубль (36-я и 64-я минуты). «Спартак» в третий раз в своей истории забил два или больше голов в семи матчах РПЛ подряд. Аналогичные серии у команды были в сезоне 2001 при Олеге Романцеве (восемь матчей) и в прошлом сезоне при Станковиче (семь матчей). После этой победы «Спартак» поднялся в таблице и занял пятое место, набрав 18 очков.

