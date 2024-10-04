Генменеджер «Ак Барса» подменил опаздывающего журналиста и взял интервью
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром» подменил корреспондента, который опаздывал на игру.
Функционер взял интервью у главного тренера казанского клуба Анвара Гатиятулина. «Марат Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента. Неплохое интервью получилось!» — говорится в сообщении «Ак Барса».
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Амуру» со счетом 1:2 и прервал серию из семи побед. Казанский клуб с 16-ю очками занимает второе место в Восточной конференции.
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