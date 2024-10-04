 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Как отмечается в указе, Михайлов награждается орденом «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу»
Борис Михайлов
Борис Михайлов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе президента, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Михайлов награждается орденом «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу».

Борис Михайлов в качестве хоккеиста сборной СССР, капитаном которой являлся, стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призером Игр-1980 и восьмикратным чемпионом мира. Не раз становился лучшим нападающим и снайпером мировых первенств.

В составе ЦСКА стал 11-кратным чемпионом СССР.

В качестве тренера привел сборную России к первой победе на чемпионате мира, а также к серебру ЧМ-2002.

В 2000 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Владимир Путин Хоккей ХК ЦСКА
Материалы по теме
Конец ожидания «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для России
Спорт
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в хоккейном дерби Москвы
Спорт
ЦСКА обыграл «Динамо» в хоккейном дерби Москвы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в ШанхаеСпорт, 16:48
Трамп предрек ад в США при победе ХаррисПолитика, 16:45
Хинштейн заявил об отсутствии планов запрещать песни артистов-иноагентовТехнологии и медиа, 16:35
Лукашенко пообещал не дать Польше «оттяпать» запад УкраиныПолитика, 16:34
Путин присвоил Цивилевой чин, соответствующий генеральскомуПолитика, 16:32
Беспилотник вблизи Запорожской АЭС сбили без участия сил ПВОПолитика, 16:12
Какие изменения ждут маркетплейсы в 2025 году: прогнозы экспертовPro, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лукашенко предложил Украине восстановить страну с помощью белорусовПолитика, 16:09
Уголь, дроны и цемент: что нужно знать о бизнес-империи Гаутама АданиОтрасли, 16:07
Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛПолитика, 16:06
Александра Мостового экстренно госпитализировалиСпорт, 15:57
Ford представил новое поколение внедорожника ExpeditionАвто, 15:55
Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»Спорт, 15:51
Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе за рубеж ₽251 млнОбщество, 15:45