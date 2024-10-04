Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе президента, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается в документе, Михайлов награждается орденом «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу».
Борис Михайлов в качестве хоккеиста сборной СССР, капитаном которой являлся, стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призером Игр-1980 и восьмикратным чемпионом мира. Не раз становился лучшим нападающим и снайпером мировых первенств.
В составе ЦСКА стал 11-кратным чемпионом СССР.
В качестве тренера привел сборную России к первой победе на чемпионате мира, а также к серебру ЧМ-2002.
В 2000 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.
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