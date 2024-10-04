Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Как отмечается в указе, Михайлов награждается орденом «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу»

Борис Михайлов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе президента, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Михайлов награждается орденом «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу».

Борис Михайлов в качестве хоккеиста сборной СССР, капитаном которой являлся, стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призером Игр-1980 и восьмикратным чемпионом мира. Не раз становился лучшим нападающим и снайпером мировых первенств.

В составе ЦСКА стал 11-кратным чемпионом СССР.

В качестве тренера привел сборную России к первой победе на чемпионате мира, а также к серебру ЧМ-2002.

В 2000 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.