Чемпион ОИ Мехонцев сообщил, что помог задержать сбежавшего преступника
Олимпийский чемпион-2012 по боксу Егор Мехонцев сообщил ТАСС, что помог задержать сбежавшего из суда в Екатеринбурге преступника.
По словам Мехонцева, он увидел потасовку, проезжая на автомобиле.
«Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда, — рассказал Мехонцев. — Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю».
Олимпийский чемпион сообщил, что заломил руки злоумышленнику. «Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине», — добавил 39-летний чемпион мира-2009.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.
На счету Мехонцева также два золота чемпионата Европы (2008, 2010) и бронза чемпионата мира-2011.
В профессиональном боксе он одержал 13 побед (8 — нокаутом) в 14 поединках при одном ничейном исходе. Последний бой провел в 2017 году.
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