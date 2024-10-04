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Чемпион ОИ Мехонцев сообщил, что помог задержать сбежавшего преступника

Олимпийский чемпион Мехонцев сообщил, что помог задержать сбежавшего преступника
Егор Мехонцев сообщил, что заломил руки сбежавшему из зала суда преступнику. «Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине», — добавил 39-летний чемпион мира-2009

Олимпийский чемпион-2012 по боксу Егор Мехонцев сообщил ТАСС, что помог задержать сбежавшего из суда в Екатеринбурге преступника.

По словам Мехонцева, он увидел потасовку, проезжая на автомобиле.

«Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда, — рассказал Мехонцев. — Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю».

Олимпийский чемпион сообщил, что заломил руки злоумышленнику. «Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине», — добавил 39-летний чемпион мира-2009.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

На счету Мехонцева также два золота чемпионата Европы (2008, 2010) и бронза чемпионата мира-2011.

В профессиональном боксе он одержал 13 побед (8 — нокаутом) в 14 поединках при одном ничейном исходе. Последний бой провел в 2017 году.

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Руслан Алиев
бокс Егор Мехонцев Екатеринбург Свердловская область
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