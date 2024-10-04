Дочь Тутберидзе заявила, что «никогда не хотела выступать за Америку»

Партнер Дианы Дэвис говорит, что вопрос перехода в сборную США «в домашних обсуждениях» поднимался. Но в итоге они решили выступать за Грузию

Фото: Global Look Press

Фигуристка Диана Дэвис, дочь именитого тренера Этери Тутберидзе, заявила, что всерьез никогда не рассматривала возможность перехода в сборную США. Дэвис цитирует Sports.ru

В 2022 году и 2023 году североамериканские источники не раз сообщали, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин обдумывают смену спортивного гражданства на американское. В качестве свидетельства они указывали на то, что пара выступила на открытом чемпионате США.

Дэвис подчеркнула, что «никогда не хотела кататься за Америку».

При этом Смолкин признал, что вопрос перехода в сборную США обсуждался, поскольку у него имелась грин-карта, а у Дэвис — американский паспорт. «Да, наверное, в этом была бы своя логика. И в домашних обсуждениях этот вариант звучал», — отметил Смолкин.

В итоге выступавшая за Россию пара в 2023 году перешла в сборную Грузии.

«Но это же выбор не только флага, но и сборной — тех людей, с которыми мы пройдем следующие олимпийские циклы, — добавил фигурист. — Мы хотели выступать и соревноваться под началом именно Маки Гиоргобиани (президент Федерации фигурного катания Грузии. — «РБК Спорт»). Именно благодаря ей команду Грузии теперь воспринимают как серьезного игрока».

Смолкин подчеркнул, что они не перешли в сборную США не из-за боязни сильной конкуренции: «В российской сборной тоже не было недостатка в конкуренции».

Фигурист отметил, что в сборной США «очень много ограничений» и только руководство сборной определяет, на каких турнирах ты выступаешь, даже если готов лично оплатить поездку на другие соревнования.

Дэвис добавила, что в США «довольно закрытая система принятия решений». «Если ты хочешь выступать много и на разных турнирах, это зависит не от тебя», — посетовала она.

Дэвис и Смолкин тренируются в Академии Монреаля — сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. Одной из ярких представителей этой академии является пара Габриелла Пападакис / Гийом Сизерон, являющиеся олимпийскими чемпионами Пекина. Пары, с которыми работают тренеры академии (Мари-Франс Дюбрей, Патрис Лозон и Роман Агенауэр), на недавнем чемпионате мира заняли все места от призовой тройки до десятого.