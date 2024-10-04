Дочь Тутберидзе рассказала о причинах отказа от российского гражданства
Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис решили отказаться от российского спортивного гражданства спустя полгода после отстранения России от международных соревнований, поскольку стало понятно, что никакого допуска «не видать еще долго». Об этом фигуристы заявили в интервью Sports.
«Наверное, к концу осени 2022-го стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго, — сказал Смолкин. — Мы начали задумываться, что делать дальше, при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они».
«Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — добавила Дэвис.
По словам фигуристов, идея об уходе из сборной России является совместной.
Дэвис, которая является дочерью титулованного российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в прошлом году выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.
Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристок, в том числе Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.
Дэвис и Смолкин тренируются в Академии Монреаля — сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. Одной из ярких представителей этого места является пара Габриелла Пападакис / Гийом Сизерон, являющиеся олимпийскими чемпионами туринира в Токио. Дуэты тренеров академии Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Романа Агенауэра заняли всю турнирную таблицу от призовой тройки до десятого места на недавнем чемпионате мира.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов