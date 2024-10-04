Дочь Тутберидзе рассказала о причинах отказа от российского гражданства

Диана Дэвис подчеркнула, что хотела продолжать карьеру в спорте и выступать на международной арене

Фото: Global Look Press

Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис решили отказаться от российского спортивного гражданства спустя полгода после отстранения России от международных соревнований, поскольку стало понятно, что никакого допуска «не видать еще долго». Об этом фигуристы заявили в интервью Sports.

«Наверное, к концу осени 2022-го стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго, — сказал Смолкин. — Мы начали задумываться, что делать дальше, при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они».

«Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — добавила Дэвис.

По словам фигуристов, идея об уходе из сборной России является совместной.

Дэвис, которая является дочерью титулованного российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в прошлом году выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристок, в том числе Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.

Дэвис и Смолкин тренируются в Академии Монреаля — сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. Одной из ярких представителей этого места является пара Габриелла Пападакис / Гийом Сизерон, являющиеся олимпийскими чемпионами туринира в Токио. Дуэты тренеров академии Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Романа Агенауэра заняли всю турнирную таблицу от призовой тройки до десятого места на недавнем чемпионате мира.