Тренер ЦСКА после крупнейшего поражения ответил на вопрос об отставке
Вопрос об увольнении тренера ЦСКА после поражения со счетом 0:7 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ не ставился. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал наставник армейского клуба Илья Воробьев.
«Если честно, такого позора редко припомнишь, — сказал Воробьев. — Мы проиграли в движении. Все, что строилось потихоньку, сломалось вдрызг. Вопрос о моем увольнении не ставился. Я этого не слышал».
Воробьев пришел на послематчевую пресс-конференцию спустя 1,5 часа после завершения игры, обычно брифинг начинается спустя 10–20 минут после игры.
По словам нападающего армейского клуба Владислава Каменева, президент ЦСКА Игорь Есмантович и член попечительского совета клуба Борис Михайлов провели жесткий разговор с командой после матча.
«Я думаю, всем понятно, что после такой игры мы по делу получили от руководства, я так считаю, — цитирует Каменева ТАСС. — Честно, тяжело сказать после разгромного поражения, удаления тоже сломали игру, первые два-три, потом все что можно и нельзя залетело».
ЦСКА не проигрывал в КХЛ с разницей семь шайб и более с 2012 года, когда в гостях уступил хабаровскому «Амуру» (0:8). Однако дома ЦСКА ни разу не проигрывал со столь большим разрывом.
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