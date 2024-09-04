Тренер «Адмирала» покинул площадку после попадания шайбы в голову
Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев получил удар шайбой по голове во время матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Витязя».
Инцидент произошел в середине второго периода. Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин выбрасывал шайбу из своей зоны и попал на скамейку запасных «Адмирала». Шайба попала в голову главному тренеру владивостокского клуба Леониду Тамбиеву, который с окровавленной головой покинул площадку при помощи врачей.
Тамбиев вернулся на скамейку «Адмирала» в третьем периоде.
Матч завершился победой «Адмирала» над «Витязем» со счетом 3:2.
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