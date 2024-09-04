Тренер «Адмирала» покинул площадку после попадания шайбы в голову

В одном из эпизодов матча между «Витязем» и «Адмиралом» шайба попала в голову главному тренеру владивостокского клуба Леониду Тамбиеву. Он покинул площадку при помощи врачей, но в третьем периоде вернулся на скамейку «Адмирала»

Леонид Тамбиев (Фото: Семен Середа / ТАСС)

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев получил удар шайбой по голове во время матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Витязя».

Инцидент произошел в середине второго периода. Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин выбрасывал шайбу из своей зоны и попал на скамейку запасных «Адмирала». Шайба попала в голову главному тренеру владивостокского клуба Леониду Тамбиеву, который с окровавленной головой покинул площадку при помощи врачей.

Тамбиев вернулся на скамейку «Адмирала» в третьем периоде.

Матч завершился победой «Адмирала» над «Витязем» со счетом 3:2.