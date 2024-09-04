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Щербакова сообщила об отсутствии планов выступать на соревнованиях

Щербакова также сообщила, что получила много предложений по работе тренером, но ответила отказом.
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Чемпионка Олимпиады-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова пока не планирует возвращаться к соревновательной деятельности. Об этом она заявила журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает «РИА Новости»

«У меня этой весной было три операции на голеностопе. Думаю, мое возвращение — не очень актуальный вопрос», — отметила 20-летняя фигуристка, которая не выступает на соревнованиях с Олимпиады в Пекине.

Она сообщила, что получила много предложений по работе тренером, но ответила отказом.

«У меня было много предложений работать тренером и у нас, и в других сборных, но пока не готова посвятить себя тренерской карьере, — подчеркнула она. — Тренерская работа есть, но не в таком объеме. Мне этого достаточно».

Щербакова выиграла все крупные международные турниры — Олимпиаду (2022), чемпионаты мира (2021) и Европы (2022). В 2024 году Щербакова в 2024 году заявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.

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Руслан Алиев
Анна Щербакова фигурное катание
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