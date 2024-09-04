Глава «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о конфликте с Семаком
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о конфликте с главным тренером Сергеем Семаком.
«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил со ссылкой на анонимные источники о недовольстве Семака тем, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам».
«Зенит» лидирует в чемпионате России после семи туров, набрав 17 очков. Петербургский клуб опережает на два очка «Краснодар» и «Локомотив».
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда неизменно становилась чемпионом, завоевав шесть титулов.
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