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Глава «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о конфликте с Семаком

Глава «Зенита» Медведев назвал провокацией сообщение о конфликте с Семаком
Александр Медведев отметил, что сообщение о конфликте с главным тренером «Зенита» не имеет под собой никаких оснований
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: ФК "Зенит")

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о конфликте с главным тренером Сергеем Семаком.

«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил со ссылкой на анонимные источники о недовольстве Семака тем, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам».

«Зенит» лидирует в чемпионате России после семи туров, набрав 17 очков. Петербургский клуб опережает на два очка «Краснодар» и «Локомотив».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда неизменно становилась чемпионом, завоевав шесть титулов.

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Руслан Алиев
Александр Медведев ФК Зенит Сергей Семак Российская премьер-лига (РПЛ)
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