Министр спорта рассказал, какой клуб могли исключить из КХЛ
Хабаровский «Амур» из-за долгов находился под угрозой исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в ходе сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, который в 2020–2024 годах возглавлял Хабаровский край.
«У «Амура» в 2020 году был долг в размере 750 млн руб., — рассказал Дегтярев, который в 2020–2024 годах являлся председателем попечительского совета клуба. — Я получил тогда письмо об исключении его из КХЛ в следующем сезоне».
Он отметил, что клубу не только удалось сохранить прописку в КХЛ, но и размер бюджета, в частности, за счет кратного увеличения прибыли от маркетинговой деятельности.
В 2020–2024 годах «Амур» лишь раз вышел в плей-офф КХЛ. В 2024-м уступил в первом раунде магнитогорскому «Металлургу», ставшему в итоге чемпионом.
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