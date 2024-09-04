От ГУЛАГа до Кубка Стэнли. Как складывалась жизнь Владимира Буре

Четырехкратный призер Олимпиады по плаванию Владимир Буре умер на 74-м году. Родился в ГУЛАГе, воспитал звездных хоккеистов Валерия и Павла и единственным из Буре завоевал Кубок Стэнли. Как сложилась его жизнь — в фотогалерее РБК

Владимир Буре и его сыновья Валерий (слева) и Павел (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Международные соревнования по плаванию за приз газеты «Комсомольская правда». На снимке: победитель финального заплыва на 200 м вольным стилем Владимир Буре (СССР). Его время — 1 мин. 56,4 сек. 1970 год (Фото: Николай Науменков / ТАСС)

Владимир Буре - сын вратаря сборной СССР по водному поло 1930-х годов Валерия Буре.

Владимир и Алексей Буре со своим тренером и отцом Валерием Владимировичем (Фото: М. Боташев / РИА Новости)

Владимир Буре родился в Норильске, поскольку его отец отбывал в Норильлаге срок по ст. 58.8 УК РСФСР («Подготовка террористического акта»). В 1956 году Валерия реабилитировали, и через год он переехал с семьей на родину, в Москву.

Серебряные призеры XX Олимпийских игр в эстафетном плавании 4х100 вольным стилем (слева направо): Виктор Мазанов, Игорь Гривенников, Владимир Буре и Виктор Абоимов. 02.09.1972 (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Под руководством отца Владимир и его брат Алексей стали заниматься плаванием. После смерти отца в 1974 году тренером Владимира стал его брат, чемпион Европы и рекордсмен мира в скоростном подводном плавании.

СССР. Москва. 22 августа 1973 г. Чемпион Универсиады на дистанции 100 м вольным стилем советский пловец Владимир Буре (Фото: Малхаз Датикашвили, Александр Сааков / ТАСС)

Свою первую медаль Олимпиады завоевал в 1968 году — бронзу в эстафете 4×200 м вольным стилем. Наибольший успех пришелся на Олимпиаду 1972 года. В Мюнхене он завоевал бронзу на 100 м вольным стилем, а также серебро и бронзу в эстафетах 4×100 м и 4×200 м вольным стилем соответственно.

СССР. Ленинград. 24 марта 1978 г. Победители в заплыве вольным стилем на 100 м Владимир Буре и Клаус Штейнбах в бассейне после заплыва (Фото: Николай Науменков, Сергей Смольский / ТАСС)

Под руководством брата завоевал серебро ЧМ-1975 на 100 м вольным стилем и несколько раз стал призером чемпионатов Европы.

После завершения карьеры в 1979 году работал тренером по плаванию в ЦСКА, журналистом «Московского комсомольца», ведущим на радиостанции «Маяк», телекомментатором соревнований по плаванию на Олимпийских играх 1980 года. Вскоре он лишился работы на ТВ и радио, поскольку его не приняли в члены КПСС из-за внебрачной дочери. Официальная причина отказа — отсутствие «моральных и деловых качеств».

Москва. 1 августа 1991 г. Отец Владимир и его сыновья Валерий (слева) и Павел (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

В 1991 году Владимир с сыновьями-хоккеистами Павлом и Валерием, а также бывшей женой Татьяной переехал в США. В контракте Павла Буре с клубом НХЛ «Ванкувер» был прописан специальный пункт, по которому он становился личным тренером сына по физподготовке. В 1994 году стал тренером по физподготовке «Ванкувера», а в 1999 году — «Нью-Джерси».

Хоккеисты сборной России приступили к заключительному этапу подготовки к розыгрышу Кубка мира. Игроки тренируются на спартаковском льду во Дворце спорта «Сокольники» под руководством Бориса Михайлова и его помощников — Евгения Зимина и Сергея Макарова. Состав команды, по мнению специалистов, — самого высокого уровня. На снимке: нападающий сборной Павел Буре (слева) и его отец, рекордсмен Европы по плаванию Владимир Буре. 14.08.1996 (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Павел Буре стал одним из лучших хоккеистов в истории. Он вошел в топ-100 хоккеистов в истории НХЛ и был принят в зал хоккейной славы в Торонто. Валерий и Павел Буре стали серебряным призерами Олимпиады-1998 в составе сборной России.

Но братья Буре ни разу не выиграли Кубок Стэнли, тогда как Владимир в 2000 и 2003 годах стал обладателем трофея в качестве тренера по физподготовке «Нью-Джерси».

Фото: из личного архива

С 2010 по 2012 год был вице-президентом ЦСКА, в 2015–2017 годах работал тренером по физической подготовке сборной Белоруссии по хоккею.

К моменту отъезда из НХЛ у него возник конфликт с Павлом Буре, из-за чего они перестали общаться. Сам Владимир не скрывал, что хотел восстановить отношения с сыном, рассказав в интервью «Спорт-Экспрессу» о причинах: «Вмешались определенные люди и обстоятельства, — отметил он. — Кто-то хотел мне отомстить и отдалить от старшего сына. А кто-то таким путем искал материальную выгоду. Я же был у Паши официальным бизнес-агентом. Отвечал за рекламные контракты».

В 2017 году Владимир Буре перенес тяжелый инсульт и месяц пробыл в коме. По данным «Матч ТВ», за несколько недель до смерти у Буре случился сердечный приступ. Его госпитализировали, бывший спортсмен жаловался на сильные боли в сердце.