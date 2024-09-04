 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

От ГУЛАГа до Кубка Стэнли. Как складывалась жизнь Владимира Буре

Памятные кадры из жизни именитого пловца и хоккейного тренера Владимира Буре
Четырехкратный призер Олимпиады по плаванию Владимир Буре умер на 74-м году. Родился в ГУЛАГе, воспитал звездных хоккеистов Валерия и Павла и единственным из Буре завоевал Кубок Стэнли. Как сложилась его жизнь — в фотогалерее РБК
Владимир Буре и его сыновья Валерий (слева) и Павел
Владимир Буре и его сыновья Валерий (слева) и Павел (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Международные соревнования по плаванию за приз газеты &laquo;Комсомольская правда&raquo;. На снимке: победитель финального заплыва на 200 м вольным стилем Владимир Буре (СССР). Его время&nbsp;&mdash; 1 мин. 56,4 сек. 1970 год
Международные соревнования по плаванию за приз газеты «Комсомольская правда». На снимке: победитель финального заплыва на 200 м вольным стилем Владимир Буре (СССР). Его время — 1 мин. 56,4 сек. 1970 год
(Фото: Николай Науменков / ТАСС)

Владимир Буре - сын вратаря сборной СССР по водному поло 1930-х годов Валерия Буре.

Владимир и Алексей Буре со своим тренером и отцом Валерием Владимировичем
Владимир и Алексей Буре со своим тренером и отцом Валерием Владимировичем
(Фото: М. Боташев / РИА Новости)

Владимир Буре родился в Норильске, поскольку его отец отбывал в Норильлаге срок по ст. 58.8 УК РСФСР («Подготовка террористического акта»). В 1956 году Валерия реабилитировали, и через год он переехал с семьей на родину, в Москву.

Серебряные призеры XX Олимпийских игр в эстафетном плавании 4х100 вольным стилем (слева направо): Виктор Мазанов, Игорь Гривенников, Владимир Буре и Виктор Абоимов.&nbsp;02.09.1972
Серебряные призеры XX Олимпийских игр в эстафетном плавании 4х100 вольным стилем (слева направо): Виктор Мазанов, Игорь Гривенников, Владимир Буре и Виктор Абоимов. 02.09.1972
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Под руководством отца Владимир и его брат Алексей стали заниматься плаванием. После смерти отца в 1974 году тренером Владимира стал его брат, чемпион Европы и рекордсмен мира в скоростном подводном плавании.

СССР. Москва. 22 августа 1973 г. Чемпион Универсиады на дистанции 100 м вольным стилем советский пловец Владимир Буре
СССР. Москва. 22 августа 1973 г. Чемпион Универсиады на дистанции 100 м вольным стилем советский пловец Владимир Буре
(Фото: Малхаз Датикашвили, Александр Сааков / ТАСС)

Свою первую медаль Олимпиады завоевал в 1968 году — бронзу в эстафете 4×200 м вольным стилем. Наибольший успех пришелся на Олимпиаду 1972 года. В Мюнхене он завоевал бронзу на 100 м вольным стилем, а также серебро и бронзу в эстафетах 4×100 м и 4×200 м вольным стилем соответственно.

СССР. Ленинград. 24 марта 1978 г. Победители в заплыве вольным стилем на 100 м Владимир Буре и Клаус Штейнбах в бассейне после заплыва
СССР. Ленинград. 24 марта 1978 г. Победители в заплыве вольным стилем на 100 м Владимир Буре и Клаус Штейнбах в бассейне после заплыва
(Фото: Николай Науменков, Сергей Смольский / ТАСС)

Под руководством брата завоевал серебро ЧМ-1975 на 100 м вольным стилем и несколько раз стал призером чемпионатов Европы.

После завершения карьеры в 1979 году работал тренером по плаванию в ЦСКА, журналистом «Московского комсомольца», ведущим на радиостанции «Маяк», телекомментатором соревнований по плаванию на Олимпийских играх 1980 года. Вскоре он лишился работы на ТВ и радио, поскольку его не приняли в члены КПСС из-за внебрачной дочери. Официальная причина отказа — отсутствие «моральных и деловых качеств».

Москва. 1 августа 1991 г. Отец Владимир и его сыновья Валерий (слева) и Павел
Москва. 1 августа 1991 г. Отец Владимир и его сыновья Валерий (слева) и Павел
(Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

В 1991 году Владимир с сыновьями-хоккеистами Павлом и Валерием, а также бывшей женой Татьяной переехал в США. В контракте Павла Буре с клубом НХЛ «Ванкувер» был прописан специальный пункт, по которому он становился личным тренером сына по физподготовке. В 1994 году стал тренером по физподготовке «Ванкувера», а в 1999 году — «Нью-Джерси».

Хоккеисты сборной России приступили к заключительному этапу подготовки к розыгрышу Кубка мира. Игроки тренируются на спартаковском льду во Дворце спорта &laquo;Сокольники&raquo; под руководством Бориса Михайлова и его помощников&nbsp;&mdash; Евгения Зимина и Сергея Макарова. Состав команды, по мнению специалистов, &mdash; самого высокого уровня. На снимке: нападающий сборной Павел Буре (слева) и его отец, рекордсмен Европы по плаванию Владимир Буре. 14.08.1996
Хоккеисты сборной России приступили к заключительному этапу подготовки к розыгрышу Кубка мира. Игроки тренируются на спартаковском льду во Дворце спорта «Сокольники» под руководством Бориса Михайлова и его помощников — Евгения Зимина и Сергея Макарова. Состав команды, по мнению специалистов, — самого высокого уровня. На снимке: нападающий сборной Павел Буре (слева) и его отец, рекордсмен Европы по плаванию Владимир Буре. 14.08.1996
(Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Павел Буре стал одним из лучших хоккеистов в истории. Он вошел в топ-100 хоккеистов в истории НХЛ и был принят в зал хоккейной славы в Торонто. Валерий и Павел Буре стали серебряным призерами Олимпиады-1998 в составе сборной России.

Но братья Буре ни разу не выиграли Кубок Стэнли, тогда как Владимир в 2000 и 2003 годах стал обладателем трофея в качестве тренера по физподготовке «Нью-Джерси».

Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

С 2010 по 2012 год был вице-президентом ЦСКА, в 2015–2017 годах работал тренером по физической подготовке сборной Белоруссии по хоккею.

К моменту отъезда из НХЛ у него возник конфликт с Павлом Буре, из-за чего они перестали общаться. Сам Владимир не скрывал, что хотел восстановить отношения с сыном, рассказав в интервью «Спорт-Экспрессу» о причинах: «Вмешались определенные люди и обстоятельства, — отметил он. — Кто-то хотел мне отомстить и отдалить от старшего сына. А кто-то таким путем искал материальную выгоду. Я же был у Паши официальным бизнес-агентом. Отвечал за рекламные контракты».

В 2017 году Владимир Буре перенес тяжелый инсульт и месяц пробыл в коме. По данным «Матч ТВ», за несколько недель до смерти у Буре случился сердечный приступ. Его госпитализировали, бывший спортсмен жаловался на сильные боли в сердце.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Элтон Джон частично ослеп

На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке

Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Павел Буре НХЛ Хоккей плавание
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Зеленский связал кадровые перестановки в кабмине с ожиданием важной осениПолитика, 15:09
К новым владельцам «Яндекса» подан второй иск от частных инвесторовИнвестиции, 15:05
Юристы из ЕС предупредили о «вечном двигателе» санкций против РоссииПолитика, 15:00
Премьер Грузии предупредил о беспорядках после выборов в октябреПолитика, 14:58
Bloomberg узнал, чем планирует заняться Кулеба после отставкиПолитика, 14:57
NVIDIA потеряла $279 млрд капитализации за день. Что случилосьИнвестиции, 14:48
У обломков «Титаника» нашли потерянную статую «Дианы Версальской»Общество, 14:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сеуле завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводненийПолитика, 14:44
Минобороны отчиталось о сбитом над Курской областью беспилотникеПолитика, 14:43
Как построить лучший клиентский сервис офлайн и победить конкурентовPro, 14:42
Щербакова сообщила об отсутствии планов выступать на соревнованияхСпорт, 14:41
Суд арестовал имущество дочери генерал-лейтенанта КузнецоваОбщество, 14:41
Захарова рассказала, как Россия оценивает провокации в ПриднестровьеПолитика, 14:39
От ГУЛАГа до Кубка Стэнли. Как складывалась жизнь Владимира БуреСпорт, 14:29