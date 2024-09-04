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Россиянка вышла в полуфинал US Open

Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал US Open, где сыграет против украинки
Вероника Кудерметова и&nbsp;Чжань Хаоцин
Вероника Кудерметова и Чжань Хаоцин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Чжань Хаоцин (Тайвань) обыграли Габриэлу Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в четвертьфинале US Open (Открытого чемпионате США по теннису).

Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Кудерметова и Чжань Хаоцин посеяны под 10-м номером, их соперницы не имели посева.

В полуфинале Кудерметова и Чжань Хаоцин сыграют с парой Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия), которая посеяна под седьмым номером.

Кудерметова второй раз дошла до полуфинала US Open в паре. Лучший результат 27-летней россиянки на турнирах «Большого шлема» в парах — финал Уимблдона-2021.

В другом полуфинале сыграют Катерина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США) и Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай). Синякова и Таунсенд являются фаворитами, они посеяны под третьим номером, их соперницы не имеют посева.

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Вероника Кудерметова US Open Открытый чемпионат США по теннису
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