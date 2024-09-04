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ВЭФ-2024 ,  
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Глава Минспорта заявил о работе по возвращению России на Олимпиаду

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ВЭФ-2024
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Олимпиада-2024 в Париже
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о работе по возвращению России в олимпийское движение и призвал не изолироваться «своими руками». Он также назвал несправедливым осуждение атлетов, поехавших на турнир в нейтральном статусе

Министр спорта Михаил Дегтярев призвал не «потрясать кулаками» по поводу Олимпиады и вести работу по возвращению России в Международный олимпийский комитет (МОК). С таким заявлением он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о том, вернется ли Россия на Олимпиаду, Дегтярев заявил, что «вернется». «Я занимаю очень взвешенную позицию и всех к этому призываю, — сказал министр спорта. — Хватит уже оскорблять друг друга, потрясать кулаками. Надо спокойно работать по возвращению, во-первых, Олимпийского комитета России в семью МОК, и далее — уже по федерациям».

Дегтярев также посчитал «несправедливым» негативные высказывания в адрес российских атлетов, которые поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе. «Они гражданство не меняли, от флага не отказывались, его их лишили, — объяснил он свою позицию. — А вот спортсмены, которые меняют спортивное гражданство, у меня лично их поступок вызывает вопросы».

Существующие проблемы в борьбе с допингом, по словам Дегтярева, тоже находятся в работе. «Есть «дорожная карта», мы ей следуем, — отметил министр. — Не все там просто, в том числе и мы со своей стороны кое-что не выполнили. Но мы выполним, потому что мы заинтересованы как государство и я как министр в том, чтобы это зло — допинг — исключать. Поэтому здесь мы союзники, в том числе и с WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — РБК). Поэтому от меня не ждите потрясания (кулаками) и так далее».

Иностранные эксперты уже «неформально и кулуарно признают», что Российское антидопинговое агентство «лучшее по всем форматам», утверждает Дегтярев. «Мы добьемся того, чтобы это было признано юридически», — добавил он.

Тем не менее Россия — одна из немногих стран, которая обладает спортивным суверенитетом, продолжил Дегтярев. Он подчеркнул, в частности, наличие собственной тренерской школы подготовки кадров, развитой инфраструктуры, олимпийского резерва, собственных форматов турниров и т.д. «При всем этом мы являемся членом международной спортивной семьи, и об этом не надо забывать, — призвал глава Минспорта. — Наш суверенитет нас не изолирует. Своими руками изолироваться мы не будем. Будем всех любить. Мы открыты для всех. И открытые форматы — это позиция, с которой мы не сойдем».

Получающие развитие международные турниры, например Игры БРИКС и Игры ШОС, по словам Дегтярева, не являются альтернативными форматами ни Олимпийским играм, ни чемпионатам мира. «Это гармоничное дополнение», — утверждает министр.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Из россиян в них участвовали 15 спортсменов в нейтральном статусе. Завоевать медаль удалось только Диане Шнайдер и Мирре Андреевой: они получили серебро в женском теннисном парном турнире. Победителем в медальном зачете стала сборная США, завоевавшая 40 золотых медалей, 44 серебряных и 42 бронзовых.

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Олимпиада Минспорт спорт Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
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