«Локомотив» забил пять безответных голов «Ахмату»
Футболисты московского «Локомотива» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 5:0 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Дмитрий Воробьев (7-я минута, с пенальти), Жерзино Ньямси (17, 36), Вадим Раков (79) и Алексей Батраков (90+1).
Ньямси — третий центральный защитник «Локомотива» с дублем в матче РПЛ в XXI веке. Также это удавалось Ведрану Чорлуке и Мануэлу да Коште.
Алексей Батраков в 19 лет сделал три голевые передачи. В РПЛ (статистика с 2009 года) моложе с тремя ассистами в одном матче был только Арсен Захарян (18), сообщает Opta.
Последний раз «Локомотив» крупно обыгрывал «Ахмат» в сентябре 2012 года (3:0).
«Локомотив» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» набрал два очка и расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 10 августа примет махачкалинское «Динамо», «Ахмат» днем позже в гостях сыграет с московским «Спартаком».
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