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«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в третьем туре чемпионата России

«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в третьем туре РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:0. «Краснодар», серебряный призер прошлого сезона, пока не одержал ни одной победы в РПЛ в нынешнем
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с воронежским «Факелом» в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Краснодар» третий тур подряд сыграл вничью, «Факел» впервые в сезоне не проиграл.

В следующем туре «Краснодар» 10 августа примет ЦСКА, «Факел» днем позже в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате РПЛ, «Факел» стал 14-м и сохранил прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Факел
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