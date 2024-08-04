«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в третьем туре РПЛ

«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в третьем туре чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 0:0. «Краснодар», серебряный призер прошлого сезона, пока не одержал ни одной победы в РПЛ в нынешнем

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с воронежским «Факелом» в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Краснодар» третий тур подряд сыграл вничью, «Факел» впервые в сезоне не проиграл.

В следующем туре «Краснодар» 10 августа примет ЦСКА, «Факел» днем позже в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате РПЛ, «Факел» стал 14-м и сохранил прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи.