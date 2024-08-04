ЦСКА забил пять голов «Оренбургу» в матче РПЛ

ЦСКА второй матч подряд разгромил соперника в чемпионате России

Встреча против «Оренбурга» завершилась со счетом 5:1. Дубль сделал защитник Игорь Дивеев

Тамерлан Мусаев (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Оренбург» со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Тамерлан Мусаев (23-я минута), Игорь Дивеев (30, 59), Иван Обляков (49) и Келлвен (71). У проигравших отличился Дмитрий Рыбчинский (31).

У Дивеева уже три гола в нынешнем сезоне РПЛ, только Максим Глушенков из «Зенита» забил больше (шесть).

ЦСКА крупно выиграл второй матч подряд в РПЛ и с семью очками занимает третье место в турнирной таблице. До этого команда обыграла «Пари НН» со счетом 3:0.

ЦСКА нанес 12 ударов в створ ворот – их лучший результат в матче РПЛ с июля 2015 года (12 против «Рубина»), сообщает Opta.

«Оренбург» с четырьмя очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре ЦСКА 10 августа в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» в тот же день примет тольяттинский «Акрон».