ЦСКА второй матч подряд разгромил соперника в чемпионате России
Футболисты московского ЦСКА обыграли «Оренбург» со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Тамерлан Мусаев (23-я минута), Игорь Дивеев (30, 59), Иван Обляков (49) и Келлвен (71). У проигравших отличился Дмитрий Рыбчинский (31).
У Дивеева уже три гола в нынешнем сезоне РПЛ, только Максим Глушенков из «Зенита» забил больше (шесть).
ЦСКА крупно выиграл второй матч подряд в РПЛ и с семью очками занимает третье место в турнирной таблице. До этого команда обыграла «Пари НН» со счетом 3:0.
ЦСКА нанес 12 ударов в створ ворот – их лучший результат в матче РПЛ с июля 2015 года (12 против «Рубина»), сообщает Opta.
«Оренбург» с четырьмя очками расположился на пятой строчке.
В следующем туре ЦСКА 10 августа в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» в тот же день примет тольяттинский «Акрон».
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