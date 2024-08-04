 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шара Буллет победил соперника-поляка на турнире UFC

Для непобежденного россиянина это 14-я победа в карьере
Шара Буллет
Шара Буллет (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил поляка Михала Олексейчука на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. 

Для Шары Буллета победа стала 14‑й в смешанных единоборствах. Пока он идет без поражений. Он ранее выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело». В UFC он дебютировал в октябре 2023 года, победив бразильца Бруно Силву.

У бойца с 2016 года существуют проблемы с правым глазом, который неоднократно оперировали. Однако, по его словам, зрение у него в норме.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) UFC боец ММА
Материалы по теме
Россиянка Дудакова впервые проиграла в карьере в UFC
Спорт
Болельщик «Спартака» проиграл американцу бой в UFC
Спорт
UFC назвал следующих соперников Волкова и Анкалаева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Союзники по НАТО попросили уволить польского генералаПолитика, 01:05
В ХАМАС начали выбирать нового главу политбюро вместо убитого ХанииПолитика, 00:46
Шара Буллет победил соперника-поляка на турнире UFCСпорт, 00:34
ВМС Британии сообщили о ракетной атаке на торговое судно у берегов ЙеменаПолитика, 00:26
Полиция в Британии примет «максимально жесткие» меры против протестующихПолитика, 00:06
В Миргороде и на окраине Харькова прогремели взрывыПолитика, 03 авг, 23:50
Американка сравнялась с Латыниной по числу золотых медалей на ОлимпиадахСпорт, 03 авг, 23:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинские дроны атаковали села под Шебекино и БелгородомПолитика, 03 авг, 23:31
Переговоры ХАМАС и Израиля в очередной раз зашли в тупикПолитика, 03 авг, 23:16
Полиция задержала избивших чемпиона России по боксу Дмитрия ДвалиСпорт, 03 авг, 23:00
Захарова предложила США ввести санкции против тюрьмы, где был СелезневПолитика, 03 авг, 22:55
Алаудинов сообщил о занятии почти половины высотных домов в ВолчанскеПолитика, 03 авг, 22:33
Венгрия сравнила критику ЕС со спором в песочнице о ведерке и лопаткеПолитика, 03 авг, 22:30
Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края ФургалуПолитика, 03 авг, 22:20