Шара Буллет победил соперника-поляка на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил поляка Михала Олексейчука на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
Для Шары Буллета победа стала 14‑й в смешанных единоборствах. Пока он идет без поражений. Он ранее выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело». В UFC он дебютировал в октябре 2023 года, победив бразильца Бруно Силву.
У бойца с 2016 года существуют проблемы с правым глазом, который неоднократно оперировали. Однако, по его словам, зрение у него в норме.
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