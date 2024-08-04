Шара Буллет победил соперника-поляка на турнире UFC

Для непобежденного россиянина это 14-я победа в карьере

Шара Буллет (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил поляка Михала Олексейчука на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Для Шары Буллета победа стала 14‑й в смешанных единоборствах. Пока он идет без поражений. Он ранее выступал в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и «Наше дело». В UFC он дебютировал в октябре 2023 года, победив бразильца Бруно Силву.

У бойца с 2016 года существуют проблемы с правым глазом, который неоднократно оперировали. Однако, по его словам, зрение у него в норме.