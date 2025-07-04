«Спартак» приобрел права на голкипера сборной Казахстана
Московский «Спартак» приобрел права на вратаря сборной Казахстана Максима Павленко, сообщается на сайте клуба КХЛ.
Клуб ВХЛ «Рязань-ВДВ» получил за 23-летнего голкипера денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.
Павленко провел семь матчей на чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании, а затем подписал однолетний контракт с фарм-клубом «Питтсбург Пингвинз» в АХЛ.
Последние два сезона Павленко провел в «Рязань-ВДВ», сыграв 32 матча и отразив 91,9% бросков.
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».
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