Экс-футболисту «Арсенала» предъявили обвинения в пяти изнасилованиях

Обвинения касаются трех женщин, преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год. Полузащитник сборной Ганы играл за «Арсенал» с 2020 года, 30 июня у него завершился контракт

Томас Парти (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Бывшему футболисту «Арсенала» Томасу Парти предъявлены обвинения в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Лондона.

Преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год, сообщили в правоохранительных органах.

Обвинения касаются трех женщин, два случая изнасилования касаются одной, три случая изнасилования — второй, и один случай сексуального насилия — третьей.

У 32-летнего Парти, который играл в «Арсенале» с 2020 года, 30 июня истек контракт с лондонским клубом.

Также ганский полузащитник играл за мадридский «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». В сборной Ганы у него 53 матча и 15 голов.