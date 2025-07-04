Экс-футболисту «Арсенала» предъявили обвинения в пяти изнасилованиях
Бывшему футболисту «Арсенала» Томасу Парти предъявлены обвинения в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Лондона.
Преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год, сообщили в правоохранительных органах.
Обвинения касаются трех женщин, два случая изнасилования касаются одной, три случая изнасилования — второй, и один случай сексуального насилия — третьей.
У 32-летнего Парти, который играл в «Арсенале» с 2020 года, 30 июня истек контракт с лондонским клубом.
Также ганский полузащитник играл за мадридский «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». В сборной Ганы у него 53 матча и 15 голов.
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