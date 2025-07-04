 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 3,02 x 3,3 2 2,55 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 4,05 x 3,35 2 2,07 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,25 x 3,65 2 3,15 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Боруссия Дортмунд 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Боржеш Н Хачанов К 1 2,65 x 2 1,48 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Маннарино А 1 1,32 x 2 3,4 Теннис Уимблдон. Женщины Павлюченкова А Осака Н 1 1,27 x 2 3,8 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне

Российская теннисистка победила в третьем круге японку Наоми Осаку, которая сейчас занимает 53-е место в рейтинге WTA
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 34-летняя россиянка победила японку Наоми Осаку, 53-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Следующей соперницей Павлюченковой будет Диан Парри (Франция, 118-й номер рейтинга WTA) или Сонай Картал (Великобритания, 51).

Павлюченкова занимает 50-е место в рейтинге WTA (восьмая из россиянок). На счету бывшей 11-й ракетки мира 12 титулов WTA. Второй раз в карьере Павлюченкова дошла на Уимблдоне до четвертого круга. В 2016 году она играла в 1/4 финала.

27-летняя Осака, бывшая первая ракетка мира, на Уимблдоне никогда не проходила дальше третьего круга.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Анастасия Павлюченкова Наоми Осака
Материалы по теме
Пять россиянок пробились в третий круг на Уимблдоне
Спорт
Россиянка за 54 минуты обыграла голландку на Уимблдоне
Спорт
Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Vk ответил на сообщения о возможной отмене Vk fest из-за наводнения Технологии и медиа, 16:01
Кадыров обратился к недоброжелателям из-за слухов о смерти Политика, 16:00
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом Паоло Соррентино Life, 15:59
В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня Общество, 15:49
Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата Общество, 15:40
Клишас согласился с критикой «хайпового законопроекта» об алкоголе Политика, 15:34
Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер Спорт, 15:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 15:31
Как в Чехии встали поезда метро и трамваи из-за блэкаута Общество, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Минэнерго составило реестр майнинг-оборудования. Для чего это нужно Крипто, 15:21
Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне Спорт, 15:18
У экс-министра обороны Украины прошли обыски по делу о закупках для ВСУ Политика, 15:14
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов Политика, 15:12