Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне

Российская теннисистка победила в третьем круге японку Наоми Осаку, которая сейчас занимает 53-е место в рейтинге WTA

Анастасия Павлюченкова (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 34-летняя россиянка победила японку Наоми Осаку, 53-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Следующей соперницей Павлюченковой будет Диан Парри (Франция, 118-й номер рейтинга WTA) или Сонай Картал (Великобритания, 51).

Павлюченкова занимает 50-е место в рейтинге WTA (восьмая из россиянок). На счету бывшей 11-й ракетки мира 12 титулов WTA. Второй раз в карьере Павлюченкова дошла на Уимблдоне до четвертого круга. В 2016 году она играла в 1/4 финала.

27-летняя Осака, бывшая первая ракетка мира, на Уимблдоне никогда не проходила дальше третьего круга.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.