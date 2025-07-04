Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 34-летняя россиянка победила японку Наоми Осаку, 53-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
Следующей соперницей Павлюченковой будет Диан Парри (Франция, 118-й номер рейтинга WTA) или Сонай Картал (Великобритания, 51).
Павлюченкова занимает 50-е место в рейтинге WTA (восьмая из россиянок). На счету бывшей 11-й ракетки мира 12 титулов WTA. Второй раз в карьере Павлюченкова дошла на Уимблдоне до четвертого круга. В 2016 году она играла в 1/4 финала.
27-летняя Осака, бывшая первая ракетка мира, на Уимблдоне никогда не проходила дальше третьего круга.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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