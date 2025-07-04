«Динамо» вернет форварда Александра Кисакова, который не заиграл в НХЛ

«Динамо» вернет из США воспитанника, который не заиграл в НХЛ

Форвард Александр Кисаков после трех лет игры за океаном вернется в родной клуб

Александр Кисаков (Фото: Zuma / ТАСС)

Воспитанник «Динамо» Александр Кисаков вернется в московский хоккейный клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства Winners, которое представляет интересы форварда.

«Кисаков в ближайшее время подпишет просмотровый контракт с хоккейным клубом «Динамо» Москва, которому принадлежат спортивные права на игрока в КХЛ», — говорится в сообщении.

Последние три сезона Кисаков провел в Северной Америке, выступая в системе клуба НХЛ «Баффало Сейбрз», который выбрал хоккеиста под общим 53-м номером на драфте 2021 года.

Всего на счету форварда 93 матча и 25 (14+11) очков в АХЛ. В НХЛ Кисаков пробиться не смог.

«Динамо» в прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.