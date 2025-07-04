«Динамо» вернет из США воспитанника, который не заиграл в НХЛ
Воспитанник «Динамо» Александр Кисаков вернется в московский хоккейный клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства Winners, которое представляет интересы форварда.
«Кисаков в ближайшее время подпишет просмотровый контракт с хоккейным клубом «Динамо» Москва, которому принадлежат спортивные права на игрока в КХЛ», — говорится в сообщении.
Последние три сезона Кисаков провел в Северной Америке, выступая в системе клуба НХЛ «Баффало Сейбрз», который выбрал хоккеиста под общим 53-м номером на драфте 2021 года.
Всего на счету форварда 93 матча и 25 (14+11) очков в АХЛ. В НХЛ Кисаков пробиться не смог.
«Динамо» в прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.
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