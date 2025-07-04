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Сборная России не будет играть на стадионе «Спартака» до лета 2026 года

Генсек РФС заявил, что условие для использования стадиона на матчах сборной — наличие лож, потому что у союза есть обязательства по их предоставлению партнерам. Но «Спартак» уже продлил контракты с арендаторами лож
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Сборная России не будет играть на домашней арене московского «Спартака» минимум до лета 2026 года. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Последний раз сборная России играла на стадионе «Спартака» в сентябре 2021 года. На этой неделе Митрофанов говорил, что сборная не может там играть из-за невозможности национальной команды выполнять обязательства перед спонсорами. Позднее гендиректор «Спартака» Олег Малышев выразил надежду, что клуб и РФС смогут найти компромисс.

«Мы бы очень хотели проводить матчи на «ЛУКОЙЛ Арене». Наше условие для использования стадиона на матчах сборной — наличие лож, потому что у РФС есть обязательства по их предоставлению нашим партнерам», — сказал Митрофанов.

По сломам Митрофанова, «Спартак» продает ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. «Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», — добавил он.

Сборная России из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА с 2022 года играет только товарищеские матчи. В Москве национальная команда последние игры проводила в «Лужниках» и на стадионе «Динамо».

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