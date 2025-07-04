Россиянка из UFC сообщила, что врачи заподозрили у нее лейкемию
Российский боец UFC Ирина Алексеева сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что врачи подозревают у нее лейкемию.
«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала Алексеева в сторис.
35-летняя Алексеева — призер чемпионата России по дзюдо, чемпионка мира (2014) и обладательница Кубка мира по самбо (2015).
В UFC Алексеева дебютировала в апреле 2023 года. В американском промоушене у нее одна победа и два поражения (последнее 21 июня 2025 года). Всего в ММА на счету россиянки пять побед и три поражения.
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