Россиянка из UFC сообщила, что врачи заподозрили у нее лейкемию

Ирина Алексеева рассказала, что ее направили к гематологу

Фото: Личный архив Ирины Алексеевой

Российский боец UFC Ирина Алексеева сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что врачи подозревают у нее лейкемию.

«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала Алексеева в сторис.

35-летняя Алексеева — призер чемпионата России по дзюдо, чемпионка мира (2014) и обладательница Кубка мира по самбо (2015).

В UFC Алексеева дебютировала в апреле 2023 года. В американском промоушене у нее одна победа и два поражения (последнее 21 июня 2025 года). Всего в ММА на счету россиянки пять побед и три поражения.