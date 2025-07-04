Футболиста «Боруссии» отправили на месяц в «молодежку» за пьяное видео
Менхенгладбахская «Боруссия» наложила большой штраф на полузащитника Флориана Нойхауса после его заявлений в видео, размещенном в социальных сетях, сообщается на сайте немецкой команды.
Сумма штрафа не уточняется. Кроме того, Нойхаус не будет тренироваться с командой в течение следующих четырех недель, его перевели в «молодежку».
«Поведение и заявления Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу и неприемлемы. Он навредил клубу своими словами и глубоко разочаровал всех, кто был причастен. Это несовместимо с ценностями клуба», — сказал управляющий директор «Боруссии» Штефан Штегеманн.
Bild пишет, что причиной такого наказания стало видео Нойхауса, которое было снято во время его отпуска на Майорке. На нем футболист в нетрезвом виде общается с несколькими болельщиками команды, высмеивая свою зарплату в несколько миллионов евро. Также он сказал, что спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус является худшим менеджером в мире. По данным газеты, штраф 28-летнего Нойхауса составил €100 тыс.
Нойхаус выступает за «Боруссию» с лета 2017 года. Также на его счету 10 матчей и два гола за сборную Германии (последняя игра была в 2022 году).
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