Кто из россиян остался без контрактов в НХЛ

Рынок свободных агентов в НХЛ открылся 1 июля. Не все российские хоккеисты получили новые контракты от клубов лиги. Кто из россиян остался без соглашений в НХЛ — в материале «РБК Спорт»

Клим Костин (Фото: Global Look Press)

Россияне без контрактов в НХЛ

Клим Костин

Клим Костин (Фото: Global Look Press)

Нападающий Клим Костин с 2024 года выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Он набрал 10 очков (5+5) в 19 матчах сезона 2023/24, а в последнем сезоне провел 35 матчей в регулярке, в которых отметился лишь одним голом и шестью передачами.

Форвард 1 июля стал свободным агентом. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил «Чемпионату», что Костин перейдет в омский клуб, если не найдет новую команду в НХЛ в течение 7–10 июльских дней.

26-летний Костин является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2019) в составе сборной России и обладателем Кубка Гагарина с «Авангардом» (2021).

Александр Георгиев

Александр Георгиев (Фото: Global Look Press)

Голкипер Александр Георгиев с 2024 года выступает в «Сан-Хосе». Вратарь провел посредственный сезон, в котором отразил всего 87,5% бросков. Он не получил квалификационное предложение от клуба.

По данным «СЭ», Георгиев не рассматривает вариант продолжения карьеры в России, он ждет предложения из Северной Америки. В КХЛ права на него принадлежат «Спартаку».

Дмитрий Воронков

Дмитрий Воронков (Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

Форвард Дмитрий Воронков в 2023 году подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» на общую сумму $1,85 млн. В минувшем сезоне он сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, отметившись 23 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.

У 24-летнего нападающего истек срок контракта новичка. «Коламбус Блю Джекетс» 1 июля предложил российскому форварду новый квалификационный контракт, однако он соглашение до сих пор не подписал.

Максим Цыплаков

Нападающий Максим Цыплаков в 2024 году перешел из московского «Спартака» в «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение с игроком было рассчитано на один год.

В своем дебютном сезоне в НХЛ он провел 77 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 10 голами и 25 результативными передачами.

Контракт Цыплакова истек 1 июля, новое соглашение хоккеист пока не подписывал. При этом в середине июня агент спортсмена Александр Черных заявлял, что приступит к переговорам с «Айлендерс» в ближайшее время.

Даниил Гущин

Российский форвард Даниил Гущин был выбран «Сан-Хосе» в 2020 году в третьем раунде под общим 76-м номером.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 12 матчах регулярки НХЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 52 очка (29+23) в 60 играх (с учетом плей-офф) в составе фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ.

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» направило квалификационное предложение российскому нападающему, однако Гущин, контракт которого истек 1 июля, его еще не подписал.