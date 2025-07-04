Кто из российских игроков весной—летом перешел в НХЛ

В НХЛ 1 июля открылся рынок свободных агентов. Кто из российских игроков перешел в клубы Национальной хоккейной лиги — в материале «РБК Спорт»

Вратарь Амир Мифтахов («Ак Барс»), Ансель Галимов («Спартак») и Дмитрий Кателевский («Ак Барс») (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Рынок свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открылся 1 июля. Клубы лиги начали формировать состав команд на следующий сезон. С кем из российских игроков клубы Национальной хоккейной лиги подписали контракты — в материале «РБК Спорт».

Амир Мифтахов

Российский вратарь Амир Мифтахов заключил контракт с «Каролиной» на сезон 2025/26. Его зарплата составит $775 тыс. До перехода в НХЛ Мифтахов выступал за казанский «Ак Барс».

В 30 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ он пропускал в среднем 2,18 шайбы за игру, демонстрируя коэффициент надежности 92,7%. В двух матчах плей-офф Кубка Гагарина он в среднем пропустил 3,68 шайбы за игру и отразил 71,4% бросков по своим воротам.

Кирилл Герасимюк

Голкипер Кирилл Герасимюк стал вторым вратарем, с которым клуб НХЛ «Флорида» заключил соглашение в день открытия рынка свободных агентов. Контракт рассчитан на два года, а общая сумма, по данным PuckPedia, составляет $1,75 млн (в год — $875 тыс.).

В сезоне 2024/25 21-летний Герасимюк выступал за клубы ВХЛ «СКА-Нева» и «Югра» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В составе петербургского клуба он провел восемь матчей, пропуская в среднем 2,52 гола и отражая 92,4% бросков. В «Югре» в регулярном чемпионате Герасимюк сыграл 24 игры, его коэффициент надежности составил 93,3%.

В плей-офф Кубка Петрова голкипер принял участие в двух матчах, отразив 78,9% бросков и пропустив в среднем 6,30 шайбы за игру.

Контракты начального уровня (Entry-Level Contracts, ELC) содержат определенные правила и ограничения, устанавливаются самой лигой. ELC являются обязательными для игроков младше 25 лет, впервые подписывающих контракт в НХЛ. Это всегда двусторонние соглашения, позволяющие командам переводить игроков в фарм-клуб без потери прав. Для новичков, выбранных в 2025 году, максимальный размер годовой зарплаты по ELC составляет $950 тыс. Срок действия контракта новичка зависит от возраста игрока на момент подписания: игроки 18 лет — 21 года: трехлетние контракты;

игроки 22–23 лет: двухлетние контракты;

игроки 24 лет: однолетние контракты. Благодаря контрактам начального уровня молодые хоккеисты могут заявить о себе в НХЛ. Если они будут хорошо играть, им предложат новые и более выгодные соглашения.

Кирилл Кирсанов

Защитник Кирилл Кирсанов заключил двухлетний контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму $1,85 млн (без вычета налогов и учета бонусов). Соглашение действует до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист провел 34 матча за нижегородское «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросив три шайбы и отдав четыре результативные передачи при показателе полезности +5.

Также он набрал 12 очков (2 гола + 10 передач) в 47 матчах, включая плей-офф, за «Торпедо-Горький» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Нижегородский клуб впервые в истории завоевал титул чемпиона.

Михаил Ильин

В начале июня «Питтсбург Пингвинз» подписал на три года контракт новичка с 20-летним российским крайним нападающим Михаилом Ильиным. Соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/28, вступит в силу в предстоящем сезоне. За это время хоккеист заработает $2,56 млн.

В завершившемся сезоне Ильин выступал за «Северсталь». В 64 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности -9. В пяти матчах плей-офф форвард отметился одной результативной передачей.

Илья Набоков

Вратарь Илья Набоков 31 мая подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», рассчитанный на два года (до конца сезона 2026/27). На драфте НХЛ 2024 года Набоков был выбран «Колорадо» под общим 38-м номером.

Общая сумма контракта составила $1,95 млн. В год россиянин будет получать $975 тыс.

В сезоне 2024/25 Набоков провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая 92,3% бросков. В плей-офф его процент отраженных бросков составил 92% в пяти играх.

По итогам сезона 2024/25 в КХЛ Набоков был признан лучшим новичком (приз имени Алексея Черепанова) и самым ценным игроком плей-офф. В составе «Металлурга» он стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив».

Даниил Бут

Еще в мае «Юта» объявила о подписании трехлетнего контракта новичка с нападающим Даниилом Бутом, который ранее выступал за ярославский «Локомотив». Сумма контракта — $2,85 млн.

Форвард был задрафтован «Аризоной» в первом раунде под 12-м номером в 2023 году.

В минувшем сезоне Бут в составе «Локомотива» впервые в истории клуба выиграл Кубок Гагарина. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 28 очков (9 голов + 19 передач). В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего одна результативная передача.

Дмитрий Симашев

Клуб «Юта» в мае заключил еще один контракт новичка с российским хоккеистом Дмитрием Симашевым на общую сумму $2,85 млн. Защитник был выбран клубом «Аризона Койотис» в первом раунде под общим шестым номером драфта НХЛ 2023 года.

В сезоне 2024/25 20-летний Симашев провел 56 матчей за ярославский «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 6 очков (1 гол + 5 передач). Также он принял участие в 21 матче плей-офф Кубка Гагарина, где отметился одной результативной передачей, внеся свой вклад в завоевание «Локомотивом» первого Кубка Гагарина в истории клуба.

Данила Юров

В мае этого года форвард Данила Юров подписал трехлетний контракт с «Миннесота Уайлд» до конца сезона 2027/28. Сумма контракта составила $2,85 млн.

Клуб приобрел права на хоккеиста, выбрав его под 24-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В сезоне 2024/25 форвард провел 46 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 очков (13 голов + 12 передач). В пяти играх плей-офф игрок отличился одной заброшенной шайбой.

Арсений Грицюк

Российский нападающий Арсений Грицюк подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Соглашение с 24-летним форвардом начнет действовать со следующего сезона, его сумма составляет $925 тыс.

В прошедшем сезоне КХЛ Грицюк набрал 44 очка (17 голов + 27 передач) в 48 матчах регулярного чемпионата за петербургский СКА. В шести матчах плей-офф он набрал пять очков (1 гол + 4 передачи), став одним из лучших бомбардиров клуба наравне с Иваном Демидовым.

В конце апреля Грицюк объявил об уходе из петербургского СКА, в котором выступал с 2022 года.

Захар Бардаков

В апреле форвард Захар Бардаков, ранее выступавший за петербургский СКА, подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Сумма соглашения составляет $868 тыс. Бардаков стал третьим россиянином в составе «Колорадо» после Валерия Ничушкина и Никиты Прищепова.

В минувшем сезоне Бардаков вошел в топ-5 снайперов СКА в регулярном чемпионате с 17 голами. Он также набрал 35 очков по системе «гол + пас», что стало лучшим показателем в его карьере. Всего за СКА форвард провел 250 матчей, набрав 90 очков (41 гол + 49 передач).

На драфте НХЛ 2021 года Бардаков был выбран «Нью-Джерси Девилз» под общим 203-м номером. В марте 2024 года права на игрока перешли в «Колорадо» в результате обмена.

Богдан Тринеев

Нападающий Богдан Тринеев подписал новый однолетний двусторонний контракт с «Вашингтоном» в апреле. Зарплата игрока составит $775 тыс. в год в НХЛ и $100 тыc. в год в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В 2020 году Тринеев был выбран «Вашингтоном» в четвертом раунде под общим 117-м номером. В текущем сезоне россиянин набрал 22 очка (14 голов + 8 передач) в 62 матчах за «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Вашингтона»).

Арсений Сергеев

В апреле «Калгари Флеймс» объявил о подписании двустороннего контракта с голкипером Арсением Сергеевым. Соглашение рассчитано на два года и начнет действовать с сезона 2025/26. Сумма соглашения — $1,73 млн.

В сезоне 2024/25 22-летний Арсений Сергеев провел 33 игры в NCAA за Университет штата Пенсильвания, одержав 19 побед и отразив 91,9% бросков.

Сергеев был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2021 года в седьмом раунде под общим 205-м номером. Двусторонний контракт позволяет ему выступать как за основную команду, так и за фарм-клуб «Калгари Рэнглерс» в АХЛ.