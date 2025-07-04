За двое суток россияне заключили контракты в НХЛ более чем на $183 млн

В июле открылся рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги. Самые яркие контракты заключают в первые сутки. «РБК Спорт» собрал и исследовал контракты россиян на старте рынка свободных агентов

Российский защитник Иван Проворов (Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

Рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) открылся 1 июля. В этот день хоккеисты, чьи контракты истекли, получили возможность свободно вести переговоры и заключать новые соглашения.

Свободные агенты делятся на два типа Неограниченно свободные агенты (UFA). Эти игроки могут вести переговоры и подписывать контракты с любой командой НХЛ. Чтобы получить статус UFA, хоккеист должен соответствовать одному из критериев: к 30 июня ему должно исполниться 27 лет или он должен отыграть не менее семи сезонов в НХЛ (сезон засчитывается, если полевой игрок провел не менее 40 матчей, а вратарь — не менее 30).

Эти игроки могут вести переговоры и подписывать контракты с любой командой НХЛ. Чтобы получить статус UFA, хоккеист должен соответствовать одному из критериев: к 30 июня ему должно исполниться 27 лет или он должен отыграть не менее семи сезонов в НХЛ (сезон засчитывается, если полевой игрок провел не менее 40 матчей, а вратарь — не менее 30). Ограниченно свободные агенты (RFA). Контракт у этих игроков истек, но их прежние клубы имеют право сделать им квалификационное предложение.

Благодаря системе свободных агентов в НХЛ обеспечивается более справедливое перераспределение талантов, а игрокам предоставляется возможность влиять на свою дальнейшую карьеру.

«РБК Спорт» собрал контракты, которые россияне успели заключить на рынке свободных агентов в первые дни.

Иван Проворов — $59,5 млн

Клуб — «Коламбус Блю Джекетс»

Срок соглашения — семь лет

Защитник Иван Проворов подписал новое соглашение с «Коламбус Блю Джекетс» в первый день открытия рынка свободных агентов. По данным журналиста The Athletic Пьера Лебрюна, опубликованным в соцсети X, контракт рассчитан на семь лет, за которые хоккеист получит $59,5 млн.

Годовая зарплата составит $8,5 млн, что делает Проворова самым высокооплачиваемым российским защитником в НХЛ наравне с Михаилом Сергачевым из «Юты».

Также соглашение делает россиянина 16-м защитником по размеру гонорара среди всех в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю лидирует шведский защитник «Питтсбурга» Эрик Парлссон, зарабатывающий в год $11,5 млн (без бонусов и вычета налогов).

В минувшем сезоне НХЛ в регулярном чемпионате Проворов сыграл в 82 матчах, забил семь шайб и сделал 26 результативных передач. Показатель полезности россиянина составляет «+11».

Проворов отыграл полный сезон, приняв участие во всех матчах регулярного чемпионата и продемонстрировав более высокие статистические показатели по набранным очкам и полезности по сравнению с защитником «Даллас Старз» Миро Хейсканеном, который сыграл меньшее количество матчей. По данным Puck Pedia, Миро Хейсканен получает в год $8,45 млн. В 2021 году он подписал восьмилетний контракт с клубом, который истекает в 2029 году. Общая сумма контракта составляет $67 млн. В завершившемся сезоне финский хоккеист сыграл в 50 матчах регулярного чемпионата, набрав 25 очков (пять голов + 20 передач). Показатель полезности составляет «+7».

Александр Романов — $50 млн

Клуб — «Нью-Йорк Айлендерс»

Срок соглашения — восемь лет

До выхода на рынок свободных агентов 30 июня российский защитник Александр Романов получил восьмилетнее предложение от «Нью-Йорк Айлендерс». Условия контракта предусматривают выплату $50 млн за весь срок действия (без учета бонусов и налогов) и ежегодную зарплату в размере $6,25 млн.

25-летний Романов был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 28-м номером. В 2022 году он перешел в «Айлендерс» в результате обмена.

В прошедшем сезоне НХЛ российский хоккеист принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, забросил четыре шайбы и сделал 16 результативных передач. Его показатель полезности составил «+5».

Канадский защитник Трэвис Сэнхайм из «Филадельфии Флайерз» получает такую же годовую зарплату. В 2023 году он подписал с клубом контракт также на восемь лет на общую сумму $50 млн. В сезоне 2024/25 он принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата, набрав 30 очков (8 голов +22 передачи) при полезности «-6».

Владислав Гавриков — $49 млн

Клуб — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Срок соглашения — семь лет

Защитник Владислав Гавриков заключил семилетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Телеканал ESPN сообщил, что общая сумма контракта составляет $49 млн, что соответствует годовой заработной плате в размере $7 млн. В контракте предусмотрен пункт о запрете обмена в первые пять лет.

Это соглашение — одно из крупнейших, заключенных в первый день открытия рынка свободных агентов НХЛ. Лидером по этому показателю стал американец Тэтчер Демко, подписавший новый трехлетний контракт с клубом «Ванкувер Кэнакс» со средней годовой зарплатой в размере $8,5 млн.

До перехода в «Рейнджерс» Гавриков с 2023 года играл за «Лос-Анджелес», однако не сумел договориться с клубом о продлении контракта. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин провел все 82 матча регулярного чемпионата, набрав 30 очков (5 голов + 25 передач) при полезности «+26». А в шести матчах плей-офф Кубка Стэнли он отметился двумя результативными передачами.

Для сравнения: американский защитник «Нэшвилл Предаторз» Брэди Шей подписал в прошлом году семилетний контракт на общую сумму $49 млн. В год он получает столько же, сколько и Гавриков. В минувшем сезоне НХЛ Шей сыграл 82 матча, набрав 33 очка (10 голов + 23 передачи), однако его показатель полезности составил «-24».

Дмитрий Орлов — $13 млн

Клуб — «Сан-Хосе Шаркс»

Срок соглашения — два года

Защитник Дмитрий Орлов заключил двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $13 млн. За сезон он получит $6,5 млн, сообщил спортивный журналист Пьер Лебрюн на своей странице в X.

1 июля истек контракт Орлова с «Каролина Харрикейнз». В сезоне 2024/25 россиянин провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 28 очков (6 голов + 22 передачи). В плей-офф Кубка Стэнли он отыграл 15 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Шведский защитник «Бостон Брюинз» Хампус Линдхольм имеет такую же годовую зарплату, но менее результативно выступал в минувшем сезоне — провел 17 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 очков (3 гола + 4 передачи).

Андрей Кузьменко — $4,3 млн

Клуб — «Лос-Анджелес Кингз»

Срок соглашения — год

Крайний нападающий Андрей Кузьменко подписал новый однолетний контракт с «Лос-Анджелес» на общую сумму $4,3 млн.

В течение сезона 2024/25 Кузьменко дважды был обменян. В январе он перешел из «Калгари» в «Филадельфию», а в марте — в «Лос-Анджелес».

В 22 матчах за «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате он набрал 17 очков (5 голов + 12 передач).

Всего за сезон россиянин сыграл в 66 матчах и набрал 37 очков (11 голов + 26 передач). В шести играх плей-офф Кубка Стэнли на его счету три заброшенные шайбы и три результативные передачи.

С идентичной годовой зарплатой выступает крайний нападающий «Юты» Лоусон Крауз. В минувшем регулярном сезоне канадский хоккеист провел 81 матч на льду, набрав 20 очков (12 голов + 6 передач).

Марат Хуснутдинов — $1,85 млн

Клуб — «Бостон Брюинз»

Срок соглашения — два года

Форвард Марат Хуснутдинов, подписавший новый контракт с «Бостоном» до официального открытия рынка свободных агентов (29 июня), стал одним из первых российских игроков, заключивших сделку в межсезонье. 22-летний спортсмен подписал двухлетнее соглашение на общую сумму $1,85 млн ($925 тыс. в год).

В сезоне 2024/25 россиянин перешел в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд». В минувшем регулярном чемпионате он провел 75 матчей, забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Центральный форвард «Нэшвилл Предаторз» россиянин Федор Свечков имеет аналогичную зарплату. В прошедшем сезоне он забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач в 52 матчах.

Даниил Тарасов — $1,05 млн

Клуб — «Флорида Пантерз»

Срок соглашения — год

«Флорида Пантерз» подписала однолетний контракт с голкипером Даниилом Тарасовым. По данным PuckPedia, его зарплата составит $1,05 млн.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов принял участие в 20 матчах, в которых одержал семь побед. Он в среднем пропускал 3,54 шайбы за игру, а процент отраженных бросков — 88,1%.

Финский вратарь Каапо Кяхкёнен перешел в «Монреаль Канадиенс», подписав однолетний контракт. До этого он провел лишь один матч в прошедшем сезоне за «Колорадо» в НХЛ, в котором пропустил четыре шайбы. В сезоне 2024/25 он еще выступал в Американской хоккейной лиге, где его статистика отраженных бросков была меньше 90%, что считается низким показателем. Его годовой заработок идентичен вознаграждению Тарасова.

Евгений Дадонов — $1 млн

Клуб — «Нью-Джерси Девилз»

Срок соглашения — год

Крайний нападающий Евгений Дадонов подписал контракт с «Нью-Джерси», рассчитанный на один сезон и на $1 млн. Россиянин выступал за «Даллас» с 2023 года и в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ набрал 40 очков (20 голов + 20 передач) в 80 матчах.

Спортивный журналист Эллиот Фридман в своем X раскрыл подробности бонусной части контракта россиянина.

За регулярный сезон: $250 тыс. за достижение отметок в 10, 20, 30, 40 и 50 сыгранных матчей. За плей-офф: $300 тыс. за выход в плей-офф (при условии минимум 40 матчей, сыгранных в регулярке).

$300 тыс. за прохождение первого раунда.

$200 тыс. за прохождение второго раунда. За Кубок Стэнли: $100 тыс. за выход в финал Кубка Стэнли.

$100 тыс. за победу в Кубке Стэнли (при условии участия минимум в 50% матчей каждого раунда).

Канадский крайний нападающий Тейлор Рэддиш подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», по условиям которого его годовая зарплата составит $1,5 млн. В минувшем сезоне, выступая за «Вашингтон Кэпиталз», канадец провел 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков (7 голов + 20 передач). Хотя зарплата у Рэддиша немного больше, но по игровой статистике сезона 2024/25 Дадонов показал более высокую результативность.

Максим Шабанов — $995 тыс.

Клуб — «Нью-Йорк Айлендерс»

Срок соглашения — год

Российский нападающий Максим Шабанов заключил контракт на год с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $995 тыс. Соглашение также предусматривает бонусы за успешную игру в размере $3,5 млн.

Предстоящий сезон 2025/26 в НХЛ станет дебютным для 24-летнего Шабанова. В межсезонье он был одним из наиболее перспективных европейских свободных агентов.

В прошлом сезоне КХЛ Шабанов выступал за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он набрал 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, став третьим бомбардиром лиги. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету еще 20 очков (10 голов и 10 передач) в 21 игре.

Годовая зарплата канадского крайнего форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини немного ниже ($975 тыс.) зарплаты Шабанова. Селебрини — молодой игрок НХЛ: он был выбран «Сан-Хосе» под первым номером на драфте 2024 года. В минувшем, дебютном для себя сезоне Селебрини показал отличную игру, набрав 63 очка (25 голов + 38 передач) в 70 матчах регулярного чемпионата.

Амир Мифтахов — $775 тыс.

Клуб — «Каролина Харрикейнз»

Срок соглашения — год

Российский вратарь Амир Мифтахов заключил контракт с «Каролиной» на сезон 2025/26 с зарплатой $775 тыс. До перехода в НХЛ он выступал за казанский «Ак Барс».

В регулярном чемпионате КХЛ минувшего сезона он пропускал в среднем 2,18 шайбы за игру при коэффициенте надежности 92,7% (в 30 матчах). В плей-офф Кубка Гагарина 2025 года его показатели были ниже: 3,68 пропущенных шайбы в среднем и 71,4% отраженных бросков (вратарь сыграл в двух матчах).

Канадский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз получает по контракту $813 тыс. в год. В минувшем регулярном чемпионате сезона 2024/25 голкипер сыграл 11 матчей, в которых в среднем пропускал 1,91 шайбы при 93,8% отраженных бросков.

В то время как Джет Гривз, уже имеющий опыт игры в НХЛ и выполнения функций резервного вратаря, понимает особенности этой лиги, Амиру Мифтахову только предстоит адаптация.

Александр Алексеев — $775 тыс.

Клуб — «Питтсбург Пингвинз»

Срок соглашения — год

Российский защитник Александр Алексеев подписал однолетний контракт с «Питтсбургом». Соглашение действует до конца сезона 2025/26, а его средняя годовая зарплата составляет $775 тыс.

С 2021 года Алексеев выступал за «Вашингтон Кэпиталз», но, не получив нового контракта, стал ограниченно свободным агентом. В сезоне 2024/25 он также играл за их фарм-клуб в АХЛ, «Херши Бэрс». В НХЛ он провел восемь матчей, а в АХЛ — три, где отметился двумя результативными передачами.

Канадец Джордан Остерле из «Нэшвилл Предаторз» играет на той же позиции, что и Алексеев, и имеет аналогичную годовую зарплату. В сезоне 2024/25 Остерле перешел из «Бостона» в «Нэшвилл» и показал средние результаты, забросив четыре шайбы и отдав шесть результативных передач в 37 матчах регулярного чемпионата.

Георгий Меркулов — $775 тыс.

Клуб — «Бостон Брюинз»

Срок соглашения — год

Форвард Георгий Меркулов подписал однолетний контракт с «Бостон Брюинз» на сумму $775 тыс. В прошлом сезоне 24-летний центральный нападающий провел шесть матчей в НХЛ и сделал одну результативную передачу.

В фарм-клубе «Провиденс Брюинз» он продемонстрировал высокую результативность, набрав 54 (15 голов + 39 передач) очка в 59 играх, став лучшим в команде по передачам и очкам.

Канадский центральный нападающий Мэттью Хаймор заключил однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $775 тыс. Игрок обладает большим опытом в НХЛ по сравнению с Меркуловым, выступая в лиге с сезона 2017/18. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец провел 41 матч за «Оттаву» и набрал шесть очков — две шайбы и четыре результативные передачи.

Несмотря на ограниченную игровую практику в НХЛ, у Меркулова появятся возможности проявить себя в предстоящем сезоне, учитывая его результативную игру в фарм-клубе.