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Евро-2024 ,  
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Роналду обвинили в скрытом маркетинге из-за поста о его пульсе на Евро

Сюжет
Евро-2024
Whoop показала данные о пульсе Роналду в концовке победного матча со Словенией, за что компанию и футболиста призвали оштрафовать. В 2012 году на Евро был случай наказания игрока из-за логотипа на трусах
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Лидера сборной Португалии Криштиану Роналду и производителя «умных» браслетов Whoop обвинили в скрытом маркетинге на Евро, пишет The Telegraph.

Роналду стал инвестором и амбассадором Whoop в мае. После матча 1/8 финала Евро со Словенией 1 июля (0:0, 3:0 по пенальти) компания опубликовала на своей странице в соцсети X данные о пульсе португальца во время матча.

Фото: Страница Whoop в X
Фото: Страница Whoop в X

Согласно результатам, частота сердечных сокращений Роналду достигла пика в конце дополнительного времени (более 180 ударов в минуту), упала до 100 перед серией пенальти и снова выросла до 180 после победного удара Бернарду Силвы. Что было с пульсом Роналду, когда Ян Облак отразил его пенальти, не сообщалось.

Рикардо Форт, ранее отвечавший за глобальное спонсорство в Coca-Cola и Visa, заявил, что это скрытый маркетинг и Роналду с Whoop надо оштрафовать.

Браслет Whoop носит на Евро и голландец Вирджил ван Дейк — компания ранее раскрыла его показатели сна во время турнира.

Daily Mail отмечает, что на Евро-2012 датчанина Никласа Бентнера оштрафовали  на £80 тыс. и дисквалифицировали на один матч за то, что поднял футболку во время празднования гола и продемонстрировал логотип Paddy Power на своих трусах.

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Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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