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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко перешел в «Детройт»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко подписал контракт с «Детройтом»
За два года Тарасенко заработает $9,5 млн. По итогам завершившегося сезона он с «Флоридой Пантерз» стали победителями Кубка Стэнли
Владимир Тарасенко&nbsp;
Владимир Тарасенко  (Фото: Jesper Zerman / Global look press)

Российский форвард Владимир Тарасенко в статусе свободного агента заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз», сообщается на сайте лиги.

Соглашение подписано на два года с ежегодной зарплатой в $4,75 млн. Клуб «Флорида Пантерз», за который в последнее время играл Тарасенко, поблагодарил форварда за игру.

По итогам завершившегося сезона Тарасенко с «Флоридой Пантерз» стали победителями Кубка Стэнли. Для россиянина это уже второй Кубок Стэнли в карьере. В первый раз он брал его с клубом «Сент-Луис Блюз» в 2019 году,

Как и в прошлом году, Тарасенко нашел команду на рынке свободных агентов не в первый день после его открытия. Из всех оставшихся игроков он выглядел самым ценным — как по регалиям, так и по статистике. Год назад он подписал соглашение с «Оттавой Сенаторз», а по ходу чемпионата его обменяли во «Флориду».

Всего Тарасенко в НХЛ провел 751 матч, в которых набрал 629 (293 шайбы + 336 передач) очков. В 121-м матче плей-офф на его счету 73 (49+24) очка. По количеству встреч в Кубке Стэнли (121) он занимает 11-е место среди россиян за всю историю.

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НХЛ Детройт Ред Уингз Владимир Тарасенко россияне в НХЛ Детройт
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