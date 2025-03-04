СКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил Александр Никишин

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский ЦСКА уступил петербургскому СКА со счетом 2:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (9-я минута), Матвей Короткий (14) и Александр Никишин (63). У проигравших отличились Максим Соркин (7) и Прохор Полтапов (15).

Ранее в этом сезоне ЦСКА дважды проиграл СКА при одной победе (4:5 OT, 6:5, 3:6).

ЦСКА набрал 79 очков в 61 матче и занимает третье место в Западной конференции. СКА с 73 очками в 62 встречах расположился на седьмой строчке.

ЦСКА в следующем матче 8 марта в гостях сыграет с астанинским «Барысом», СКА в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

Другие результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0;

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5;

«Сочи» — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ.