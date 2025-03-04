Пропустивший почти 40 матчей в НХЛ Чинахов вернулся в строй после травмы

Российский форвард «Коламбуса» не играл с конца ноября из-за травмы спины

Егор Чинахов (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов восстановился после травмы спины и примет участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом со ссылкой на главного тренера клуба Дина Эвасона сообщил в соцсети X журналист The Athletic Аарон Порцлин.

24-летний нападающий сможет сыграть во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая пройдет в ночь на 5 марта.

Чинахов получил травму в конце ноября в игре против «Монреаль Канадиенс». С тех пор он пропустил 39 встреч.

В нынешнем сезоне Чинахов набрал 14 (7 + 7) очков в 21 матче.

«Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 68 очков в 60 матчах.