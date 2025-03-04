Клуб НХЛ извинился за сделанные в Турции шарфы для армянского вечера
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» извинился за продажу шарфов, сделанных в Турции, во время «Вечера армянского наследия» в феврале.
«Мы хотим искренне извиниться перед всеми нашими друзьями в армянской общине и за ее пределами за упущение, которое могло непреднамеренно повлиять на ваш опыт во время того, что должно было стать радостным праздником. Мы закупаем, храним и продаем товары из избранного списка производителей, которые официально лицензированы лигой, и мы не знали о происхождении товара», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) «Кингз».
Там добавили, что вернут деньги за покупку этих шарфов всем желающим.
«Вечер армянского наследия», который является ежегодным мероприятием для «Кингз», прошел 22 февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».
В Лос-Анджелесе живет крупнейшая армянская община за пределами Армении, отмечает Associated Press.
Отношения между Турцией и Арменией осложнены из-за вопроса признания геноцида армян в 1915 году в Османской империи и поддержки Турцией Азербайджана в карабахском конфликте.
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