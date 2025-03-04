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Клебо стал 12-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам, выиграв «разделку»

Пятикратный олимпийский чемпион выиграл на турнире в Тронхейме третье золото подряд. Впереди у норвежца еще командный спринт, эстафета и марафон
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Тронхейме.

28-летний Клебо преодолел дистанцию за 28 минут 16,6 секунды.

Норвежцы заняли весь пьедестал. Вторым стал Эрик Вальнес (отставание 8,8 секунды), третьим — Харальд Амундсен (+11,0).

Клебо стал 12-кратным чемпионом мира. Ранее в Тронхейме он выиграл личный спринт и скиатлон. Впереди еще командный спринт, эстафета и марафон на 50 км.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Йоханнес Клебо
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