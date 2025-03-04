ЦСКА отпразднует 20-летие победы в Кубке УЕФА гала-матчем со звездами футбола

В честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА проведут звездный гала-матч

На «ВЭБ Арене» 18 мая состоится матч сборных легенд ЦСКА и Кубка УЕФА, чей состав сформируют из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в еврокубковой кампании сезона 2004/05

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

ЦСКА проведет гала-матч в рамках празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

В этом матче, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене», примут участие легенды армейского клуба и зарубежные звезды футбола.

В составе ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие.

Соперником ЦСКА в этом гала-матче будет сборная Кубка УЕФА, чей состав сформируют из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании. В состав войдут футболисты, выступавшие за английский «Челси», португальские «Порту», «Бенфику» и «Спортинг», французские «Пари Сен-Жермен» и «Осер», сербский «Партизан» и итальянскую «Парму». Имена игроков пока не называются.

ЦСКА был первым российским клубом, выигравшим еврокубок. 18 мая 2005 года команда победила «Спортинг» в финале Кубка УЕФА.