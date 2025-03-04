 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Форвард СКА назвал Овечкина «кабанчиком» и заявил о восхищении его игрой

Форвард СКА Грицюк назвал Овечкина «кабанчиком» и заявил о восхищении его игрой
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Арсений Грицюк отметил огромную работоспособность форварда «Вашингтона» при его таланте
Арсений Грицюк
Арсений Грицюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард петербургского СКА Арсений Грицюк рассказал «Матч ТВ», что восхищается игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Я летом увидел Овечкина. Он такой прям кабанчик! Бросает по воротам, все шайбы туда летят. На самом деле я Сашей по‑доброму восхищаюсь. С таким талантом у него огромная работоспособность. Безупречный игрок!» — сказал Грицюк.

У 23-летнего Грицюка в конце сезона заканчивается контракт со СКА, он может уехать в НХЛ, где его в 2019 году выбрал в пятом раунде под общим 129-м номером «Нью-Джерси Девилз».

39-летний Овечкин провел в нынешнем сезоне 45 матчей и набрал 48 (31+17) очков.

Всего на счету Овечкина 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 11, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Александр Овечкин Арсений Грицюк
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин не смог набрать очков в матче НХЛ
Спорт
Овечкин подарил клюшку шведу, обеспечившему ему победу в гонке снайперов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Лыжники Устюгов и Терентьева победили в спринте на чемпионате РоссииСпорт, 14:59
В ФМБА сообщили о запуске вакцины против колоректального рака с 2025 годаОбщество, 14:55
Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем НовгородеОбщество, 14:52
Названа доля россиян, считающих вложение в недвижимость выгоднее вкладовНедвижимость, 14:46
На ведущую Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагентаОбщество, 14:41
Аналитики «Цифра брокер» выбрали топ-5 облигаций для покупки в мартеИнвестиции, 14:40
Решетников призвал расширить географию привлечения трудовых мигрантовЭкономика, 14:38
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 14:33
Трансляцию Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУПолитика, 14:27
Минцифры для борьбы с аферистами не будет собирать записи голосов россиянОбщество, 14:25
Как телефоны IXIUS защищают данные своих владельцевОтрасли, 14:24
Starbucks зарегистрировала в России свой логотипВино, 14:22
МИД Польши заявил о приостановке США помощи Украине без консультацийПолитика, 14:18
Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлыПолитика, 14:17