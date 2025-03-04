Форвард СКА назвал Овечкина «кабанчиком» и заявил о восхищении его игрой

Арсений Грицюк отметил огромную работоспособность форварда «Вашингтона» при его таланте

Арсений Грицюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард петербургского СКА Арсений Грицюк рассказал «Матч ТВ», что восхищается игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Я летом увидел Овечкина. Он такой прям кабанчик! Бросает по воротам, все шайбы туда летят. На самом деле я Сашей по‑доброму восхищаюсь. С таким талантом у него огромная работоспособность. Безупречный игрок!» — сказал Грицюк.

У 23-летнего Грицюка в конце сезона заканчивается контракт со СКА, он может уехать в НХЛ, где его в 2019 году выбрал в пятом раунде под общим 129-м номером «Нью-Джерси Девилз».

39-летний Овечкин провел в нынешнем сезоне 45 матчей и набрал 48 (31+17) очков.

Всего на счету Овечкина 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 11, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).