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Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А»

43-летний Аршавин сейчас занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените»
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

«Тренер», — написал 43-летний Аршавин в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), выложив фото с дипломом.

Лицензия категории «А» позволяет тренерам возглавлять клубы Первой лиги, а на уровне РПЛ они могут только входить в тренерский штаб команд.

Аршавин был игроком лондонского «Арсенала» в 2009–2013 годах, забил 31 гол в 144 матчах за команду, в том числе оформил покер в игре с «Ливерпулем» в 2009 году. Также он выступал за «Зенит», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе петербургского клуба футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России.

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает в «Зените» должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.

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Андрей Аршавин

спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
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