Анкалаев отказался спорить с Перейрой на деньги перед титульным боем UFС

Чемпион UFC в полутяжелом весе ранее предложил россиянину пари на $200 тыс. перед их поединком, но Анкалаев отказался по религиозным соображениям

Магомед Анкалаев (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский боец Магомед Анкалаев написал в своем аккаунте в соцсети Х, что не будет спорить на деньги с чемпионом UFC Алексом Перейрой перед их очным поединком.

Ранее Перейра предложил Анкалаеву пари: проигравший в их поединке переведет $200 тыс. на благотворительность, которую выберет победитель.

«Как мусульманин, ты знаешь, что ставки запрещены в исламе. Кроме того, каждый год я, как мусульманин, обязан отдавать 2,5% своего состояния на благотворительность — это один из пяти столпов ислама. Многим детям по всему миру нужна помощь, и мы можем заниматься этим после боя, но нам не обязательно афишировать такие поступки», — написал Анкалаев.

Бой Анкалаева и чемпиона UFC в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 313, который пройдет 8 марта.

Анкалаев в последнем бою в октябре 2024 года победил австрийца Александра Ракича и получил право на титульный поединок. Всего на счету 32-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. Анкалаев занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.