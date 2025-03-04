Анкалаев отказался спорить с Перейрой на деньги перед титульным боем UFС
Российский боец Магомед Анкалаев написал в своем аккаунте в соцсети Х, что не будет спорить на деньги с чемпионом UFC Алексом Перейрой перед их очным поединком.
Ранее Перейра предложил Анкалаеву пари: проигравший в их поединке переведет $200 тыс. на благотворительность, которую выберет победитель.
«Как мусульманин, ты знаешь, что ставки запрещены в исламе. Кроме того, каждый год я, как мусульманин, обязан отдавать 2,5% своего состояния на благотворительность — это один из пяти столпов ислама. Многим детям по всему миру нужна помощь, и мы можем заниматься этим после боя, но нам не обязательно афишировать такие поступки», — написал Анкалаев.
Бой Анкалаева и чемпиона UFC в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 313, который пройдет 8 марта.
Анкалаев в последнем бою в октябре 2024 года победил австрийца Александра Ракича и получил право на титульный поединок. Всего на счету 32-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. Анкалаев занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.
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