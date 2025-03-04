«Агентские игры». Реакция на вызов Сантоса в сборные России и Бразилии

В понедельник бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос был включен в расширенный список сборной России, а несколькими днями ранее — сборной Бразилии. Что об этом говорят футбольные эксперты — в материале «РБК Спорт»

Фото: Дуглас Сантос («Зенит») (Валентина Певцова/ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) 3 марта опубликовал расширенный список игроков, вызванных на мартовский сбор национальной команды. В этот список также вошел бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, впервые получивший вызов в сборную России.

Кроме того, 30-летний Сантос был включен в расширенную заявку сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. Матчи состоятся во второй половине марта: 21 марта против Колумбии и 26 марта против Аргентины. В 2016 году Сантос стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

Бразильский защитник, получивший российское гражданство в октябре прошлого года, играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, отдав четыре результативные передачи. Срок действующего контракта игрока с клубом истекает летом 2027 года.

В расширенный состав сборной России под руководством Валерия Карпина вошли 42 игрока, включая выступающих за рубежом Алексея и Антона Миранчуков.

«РБК Спорт» собрал мнения футбольных экспертов относительно сложившейся ситуации с двойным вызовом бразильского игрока.

Что говорят эксперты

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

«Не общался с ним заранее. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной. Попадание в него дает понимание игрокам, что мы за ними следим и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав. Индивидуальные беседы с футболистами, обсуждение каких-то деталей совместной работы возможно уже непосредственно на сборах», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России

«Бразильцы всегда очень хотят играть в сборной. Они изначально рождаются с этим желанием. Почему? Потому что это престиж. И это престиж для его трансфера, для его стоимости. Это значит, что значимость игрока повышается, если он хотя бы один раз сыграл в сборной Бразилии. Поэтому я не знаю, что Сантос предпочтет. Может быть, это просто какие-то агентские игры. Может быть, и так. Не знаю, что он предпочтет, и ничего я не могу советовать», — сказал Семин «РБК Спорт».

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

«Федерации платят своим игрокам за то, что их вызывают в сборную. Там [в Бразилии] немножко другие финансовые условия. Там даже не разбогатеешь. В сравнении с теми контрактами, которые у них есть в клубах. С чем это [одновременный вызов Сантоса в две сборные] связано? Может быть, с ошибкой какой-то. Не знаю. Удивлен, что в сборную Бразилии его вызвали, честно говоря. Он уже совсем не молодой парень, ему не 18 лет. Его давно знают в Бразилии, зачем он там нужен, непонятно. Но теперь ему решать, где играть. Одно дело — гражданство получить, другое — право играть за страну, в которой ты получил гражданство. В общем, здесь темная для меня история. Я думаю, что, конечно, он уже последние несколько лет здесь играет. В России, возможно, ему привычно. С другой стороны, ему лестно, конечно. Сборная Бразилии — это сборная Бразилии. Это, как говорили раньше в кино, — афиша, касса, деньги. Пусть выбирает. На его усмотрение», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Паулу Барбоза, португальский футбольный агент

«Дуглас Сантос — интересный, опытный и сильный игрок. Но главный тренер сборной России лучше знает, какой у него выбор. Вызов Сантоса в сборную России целесообразен, если нет игроков лучше него. Натурализация практикуется во всех странах мира, особенно в Европе. Так что если в России на этой позиции есть игрок лучше Сантоса, то это неправильно, если нет — хороший вариант. Карпин — хороший тренер и точно знает, как решить. Раз он сделал этот выбор, значит, считает его правильным», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Евгений Алдонин, бывший полузащитник сборной России и ЦСКА

«Дуглас Сантос — качественный игрок. У нас был достаточно положительный опыт с Марио Фернандесом. Почему бы и не попробовать тут? Конечно, хотелось бы, чтобы эту позицию закрывали российские игроки, но в квалификации Сантоса вряд ли кто-то сомневается. Он в порядке. Посмотрим, как он будет себя проявлять. Его уровень достаточно высокий», — сказал Алдонин «Чемпионату».

Александр Горшков, бывший защитник «Зенита»

«Так как Сантос сейчас имеет российский паспорт, он может играть за сборную. Он игрок хороший, сильный, стабильный, высокого уровня, поэтому, наверное, и привлечь его на игры за национальную команду имеет смысл. Его добавили в список не просто для галочки, а чтобы он стал игроком сборной», — сказал Горшков корреспонденту «Советского спорта».

«Есть ли необходимость? Думаю, что тренеры работают для того, чтобы сборная состояла из самых сильных игроков, которые доступны на сегодняшний момент, независимо от ситуации. Потому что если эта ситуация поменяется, команда уже должна быть в своем лучшем виде. Именно поэтому тренеры стремятся играть самым боевым составом. Да, есть вопросы по ребятам, которые играют за границей, есть необходимость их дергать или нет. Но тех, кто играет в России, нужно вызывать, тренеры и должны так мыслить», — заключил он.

Андрей Созин, футбольный эксперт

«По попаданию Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России у меня только один вопрос: к чему сейчас готовится команда, если в этом месяце Сантосу исполнится 31, а он попал в этот список? У Карпина ведь есть правило, что сборная — про будущее. Он часто об этом вспоминает. Тогда о каком будущем мы говорим, если играть будет почти 31-летний Сантос, а не Круговой или Сильянов, которые моложе? Если вопрос в том, чтобы заиграть Сантоса за сборную России, чтобы он не смог выступать за Бразилию, — это понятная история. Так он и дальше не будет считаться в России легионером. А если он станет основным в сборной, то вопрос, зачем мы воспитывали Кругового или Сильянова?» — сказал Созин в разговоре с «Чемпионатом».