Российский одноклубник Овечкина стал никому не нужен после отказа команды
Российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова не взяли с драфта отказов, после чего его отправили в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши». Об этом сообщает AP.
Кузнецова выставили на драфт отказов в день завершения участия в программе помощи игрокам НХЛ с зависимостями и психологическими проблемами. На драфте отказов игрок не может находиться более 24 часов.
Отсутствие интереса к игроку на драфте отказов было ожидаемым среди экспертов, поскольку у нестабильного в последние годы игрока высокая по меркам НХЛ зарплата — среднегодовой оклад $7,8 млн до 2025 года. С учетом потолка зарплат брать игрока с таким окладом могли позволить себе единицы команд.
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на ситуацию с Кузнецовым, заявив о долге перед ним.
«Как тренер и человек я просто сочувствую ему. Надеюсь, что у него и его семьи все будет хорошо, — отметил тренер. — Он долгое время был в клубе, некоторые игроки нашей команды делили с ним одну раздевалку на протяжении 11 лет. Чувствую, что я в долгу перед ним».
«Херши» является фарм-клубом «Вашингтона».
31-летний Кузнецов всю карьеру в НХЛ выступает за «Вашингтон», который выбрал его на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он играет с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018).
В 2019 году форвард угодил в скандал. После мирового первенства он сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года. Однако законы НХЛ хоккеист сильно не нарушил, и его проступок стоил ему отстранения на три матча.
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