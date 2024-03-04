 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский одноклубник Овечкина стал никому не нужен после отказа команды

Одноклубник Овечкина Кузнецов стал никому не нужен после отказа команды НХЛ
Кузнецова выставили на драфт отказов в день завершения участия в программе помощи игрокам НХЛ с зависимостями и психологическими проблемами. На драфте отказов игрок не может находиться более 24 часов
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Global Look Press)

Российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова не взяли с драфта отказов, после чего его отправили в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши». Об этом сообщает AP.

Кузнецова выставили на драфт отказов в день завершения участия в программе помощи игрокам НХЛ с зависимостями и психологическими проблемами. На драфте отказов игрок не может находиться более 24 часов.

Отсутствие интереса к игроку на драфте отказов было ожидаемым среди экспертов, поскольку у нестабильного в последние годы игрока высокая по меркам НХЛ зарплата — среднегодовой оклад $7,8 млн до 2025 года. С учетом потолка зарплат брать игрока с таким окладом могли позволить себе единицы команд.

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на ситуацию с Кузнецовым, заявив о долге перед ним.

«Как тренер и человек я просто сочувствую ему. Надеюсь, что у него и его семьи все будет хорошо, — отметил тренер. — Он долгое время был в клубе, некоторые игроки нашей команды делили с ним одну раздевалку на протяжении 11 лет. Чувствую, что я в долгу перед ним».

«Херши» является фарм-клубом «Вашингтона».

31-летний Кузнецов всю карьеру в НХЛ выступает за «Вашингтон», который выбрал его на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он играет с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018).

В 2019 году форвард угодил в скандал. После мирового первенства он сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года. Однако законы НХЛ хоккеист сильно не нарушил, и его проступок стоил ему отстранения на три матча.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украину

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Александр Овечкин Евгений Кузнецов
Материалы по теме
Капризов стал лучшим игроком дня в НХЛ
Спорт
Бобровский опередил Гашека по победам в НХЛ и попал в тройку звезд дня
Спорт
Кузнецова не допустили до матчей НХЛ после прохождения программы помощи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Изменились налоговые соглашения с Кипром. Кому придется платить больше Pro, 12:21
Какие услуги банка действительно нужны предпринимателям РБК и БСПБ, 12:20
В Томске задержали кидавшегося яблоками пассажира самолета Общество, 12:18
Песков прокомментировал «слитую» беседу офицеров ФРГ об ударах по Крыму Политика, 12:17
В Киеве предложили мобилизовать осужденных за коррупцию и нарушения ПДД Политика, 12:12
Во время катастрофы индийского поезда его машинисты смотрели крикет Общество, 12:11
В Китае подешевел популярный электрокроссовер BYD. Его продают в России Авто, 12:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Надоело заниматься фигней»: зачем сотрудникам нужны ценности компании Pro, 12:10
Крупнейшие мемкоины резко подорожали, обогнав по темпам роста биткоин Крипто, 12:09
Вызовы времени — какие решения находят российские производители Компании, 12:00
На обложку Playboy в Мексике поместили созданную нейросетью модель Технологии и медиа, 11:53
Курс биткоина превысил $65 тыс. впервые с ноября 2021 года Крипто, 11:49
Индекс Мосбиржи обновил максимум за два года Инвестиции, 11:44
Акции российских IT-компаний взлетели. В кого есть смысл инвестировать Pro, 11:43