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Капризов стал лучшим игроком дня в НХЛ

Капризов стал лучшим игроком дня в НХЛ
Россиянин отметился хет-триком в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Он в третий раз за сезон и в пятый раз в карьере забил не менее трех шайб в матче
Нападающий &quot;Миннесоты Уайлд&quot; Кирилл Капризов забрасывает шайбу в матче НХЛ
Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забрасывает шайбу в матче НХЛ (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова признали лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянин отметился хет-триком в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Он в третий раз за сезон и в пятый раз в карьере забил не менее трех шайб в одном матче.

Капризов достиг отметки в 300 очков (143 гола и 157 передач). Ему удалось это сделать за 258 игр. Из действующих игроков достичь 300-очкового рубежа быстрее удалось только Сидни Кросби (219 игр), Александу Овечкину (237), Коннору Макдэвиду (240) и Евгению Малкину (240).

Второй звездой стал центрфорвард «Лос-Анджелес Кингз» Филип Дано — три шайбы в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1). Третьей звездой стал нападающий «Аризоны Койотис» Дилан Гюнтер — гол и две передачи во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).

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НХЛ Кирилл Капризов Миннесота Уайлд
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