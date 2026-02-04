Чемпион КХЛ в четвертый раз за сезон обыграл «Спартак»
Ярославский «Локомотив» продлил победную серию в чемпионате «Фонбет» — КХЛ до шести матчей, обыграв московский «Спартак» со счетом 3:1.
Единственный гол «красно-белых» на счету Даниила Орлова (12-я минута), отдавший ему передачу Никита Коростелев продлил серию с набранными очками до семи игр.
У «Локомотива» забивали Максим Шалунов (12), Максим Березкин (30) и Артур Каюмов (60). Александр Радулов набрал очки в четвертом матче подряд.
«Спартак» проиграл впервые за четыре матча и занимает шестое место в Западной конференции, «Локомотив» — на первой строчке.
Предыдущие встречи команд в этом сезоне заканчивались победой действующих чемпионов со счетом 5:2, 6:3 и 3:2 (после овертайма).
