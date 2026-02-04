 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
Организаторы Олимпиады отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада

Организаторы Олимпиады отменили тренировку горнолыжниц в Кортина из-за снегопада
Сюжет
Олимпиада-2026
В Кортина-д'Ампеццо, где пройдут соревнования горнолыжниц, несколько дней идет снегопад, который завершится в четверг днем. Женскую тренировку в скоростном спуске отменили
Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images
Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images

Продолжающийся сильный снегопад вынудил организаторов отменить первую из трех тренировок горнолыжниц перед запланированными на 8 февраля олимпийскими соревнованиями в скоростном спуске, сообщает Reuters.

Гоночный директор FIS Петер Гердол заявил на встрече с капитанами команд, что прогноз погоды не позволяет планировать тренировки на четверг.

Ближайшей ночью в районе трассы ожидается интенсивный снегопад, он должен закончиться в четверг днем.

Тренировки были запланированы на 5, 6 и 7 февраля.

На Играх в Италии будет разыграно по пять комплектов медалей у мужчин и женщин в горнолыжных дисциплинах: помимо скоростного спуска это слалом, гигантский слалом, супергигант и командная комбинация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 горнолыжники
