Организаторы Олимпиады отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада
Продолжающийся сильный снегопад вынудил организаторов отменить первую из трех тренировок горнолыжниц перед запланированными на 8 февраля олимпийскими соревнованиями в скоростном спуске, сообщает Reuters.
Гоночный директор FIS Петер Гердол заявил на встрече с капитанами команд, что прогноз погоды не позволяет планировать тренировки на четверг.
Ближайшей ночью в районе трассы ожидается интенсивный снегопад, он должен закончиться в четверг днем.
Тренировки были запланированы на 5, 6 и 7 февраля.
На Играх в Италии будет разыграно по пять комплектов медалей у мужчин и женщин в горнолыжных дисциплинах: помимо скоростного спуска это слалом, гигантский слалом, супергигант и командная комбинация.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное