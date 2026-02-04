Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде
Британская федерация бобслея и скелетона (BBSA) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения международной федерации (IBSF) запретить их новые аэродинамические шлемы для скелетонистов. Об этом сообщила пресс-служба суда.
IBSF 29 января объявила разработанные к Играм шлемы британцев не соответствующими правилам из-за их формы. BBSA в свою очередь заявила, что шлемы соответствуют всем стандартам безопасности.
Как пишет The Guardian, в 2018-м сборная Великобритании использовала специально разработанные аэродинамические костюмы, в которых спортсмены показывали лучшие результаты, что вызвало недоумение у других сборных. Тогда IBSF не стала запрещать британцам их костюмы.
В этом сезоне все этапы Кубка мира выиграли британцы — пять побед у Мэтта Уэстона и две у Маркуса Уайатта, они являются главными претендентами на золото и серебро Игр в Италии.
