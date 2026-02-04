 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Защитник «Зенита» Эракович перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды

Страхиня Эракович перешел в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». Соглашение рассчитано до конца этого сезона
Страхиня Эракович
Страхиня Эракович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович перешел в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба в телеграм-канале.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

25-летний Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». С клубом он по три раза выигрывал чемпионат Сербии (2021, 2022, 2023) и Кубок страны (2021, 2022, 2023).

В «Зенит» защитник пришел в 2023 году. В текущем сезоне Эракович провел 19 игр и отметился голевой передачей. В составе петербуржцев он становился чемпионом России (2024), а также обладателем Кубка (2024) и Суперкубка (2025) страны.

После 18 туров «Зенит» идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ (39 очков), уступая одно очко лидеру таблицы «Краснодару». Первый матч после зимнего перерыва клуб проведет 27 февраля против калининградской «Балтики».

Рената Утяева
Футбол ФК Зенит
