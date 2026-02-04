«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ
Челябинский «Трактор» победил казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, лишив соперника возможности досрочно выйти в плей-офф по итогам игрового дня.
Игра в Челябинске закончилась со счетом 4:0
Шайбы забросили Григорий Дронов (первая минута), Виталий Кравцов (15), Михаил Горюнов-Рольгизер (38, 56). Арсений Коромыслов и Джошуа Ливо сделали по два голевых паса.
Ворота «Трактора» защищал Сергей Мыльников (29 сейвов).
«Трактор» ранее в этом сезоне дважды проиграл «Ак Барсу». Челябинский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — третье.
Результаты других матчей:
«Амур» — «Торпедо» — 1:2;
«Адмирал» — «Барыс» — 1:4;
«Сибирь» — «Нефтехимик» — 2:5.
