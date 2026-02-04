 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 4,15 2 4,3 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,6 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 2,95 x 3,1 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,15 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ

«Трактор» уверенно обыграл «Ак Барс»
«Ак Барс» проиграл «Трактору» в гостях со счетом 0:4. Горюнов-Рольгизер сделал дубль
Виталий Кравцов
Виталий Кравцов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» победил казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, лишив соперника возможности досрочно выйти в плей-офф по итогам игрового дня.

Игра в Челябинске закончилась со счетом 4:0

Шайбы забросили Григорий Дронов (первая минута), Виталий Кравцов (15), Михаил Горюнов-Рольгизер (38, 56). Арсений Коромыслов и Джошуа Ливо сделали по два голевых паса.

Ворота «Трактора» защищал Сергей Мыльников (29 сейвов).

«Трактор» ранее в этом сезоне дважды проиграл «Ак Барсу». Челябинский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — третье.

Результаты других матчей:

«Амур» — «Торпедо» — 1:2;

«Адмирал» — «Барыс» — 1:4;

«Сибирь» — «Нефтехимик» — 2:5.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Трактор
Материалы по теме
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ
Спорт
Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ
Спорт
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 7% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10