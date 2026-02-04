«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Трактору» в гостях со счетом 0:4. Горюнов-Рольгизер сделал дубль

Виталий Кравцов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» победил казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, лишив соперника возможности досрочно выйти в плей-офф по итогам игрового дня.

Игра в Челябинске закончилась со счетом 4:0

Шайбы забросили Григорий Дронов (первая минута), Виталий Кравцов (15), Михаил Горюнов-Рольгизер (38, 56). Арсений Коромыслов и Джошуа Ливо сделали по два голевых паса.

Ворота «Трактора» защищал Сергей Мыльников (29 сейвов).

«Трактор» ранее в этом сезоне дважды проиграл «Ак Барсу». Челябинский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — третье.

Результаты других матчей:

«Амур» — «Торпедо» — 1:2;

«Адмирал» — «Барыс» — 1:4;

«Сибирь» — «Нефтехимик» — 2:5.