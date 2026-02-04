Российскую теннисистку отстранили за попытку подкупа другого игрока
Российскую теннисистку Гульнару Назарову дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Спортсменка отстранена на четыре года и оштрафована на $10 тыс.
Назарову уличили в попытке подкупе другого игрока. По данным ITIA, эпизод произошел еще мае 2019 года, но известно о нем стало значительно позже.
23 декабря 2025 года ITIA предъявило теннисистке обвинение. Поскольку она не отреагировала на него, отстранение вступило в силу 10 января 2026 года и продлится до 9 января 2030 года. В этот период Назаровой запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA или любой национальной ассоциацией.
Лучший результат в карьере Назаровой — 823 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в августе 2019 года. Она не выступает на соревнованиях с 2020 года.
