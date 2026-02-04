 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 4,15 2 4,3 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,6 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 2,95 x 3,1 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,15 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Российскую теннисистку отстранили за попытку подкупа другого игрока

Срок дисквалификации Назаровой составляет четыре года
Фото: Hannah Peters / Getty Images
Фото: Hannah Peters / Getty Images

Российскую теннисистку Гульнару Назарову дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Спортсменка отстранена на четыре года и оштрафована на $10 тыс.

Назарову уличили в попытке подкупе другого игрока. По данным ITIA, эпизод произошел еще мае 2019 года, но известно о нем стало значительно позже.  

23 декабря 2025 года ITIA предъявило теннисистке обвинение. Поскольку она не отреагировала на него, отстранение вступило в силу 10 января 2026 года и продлится до 9 января 2030 года. В этот период Назаровой запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA или любой национальной ассоциацией.

Лучший результат в карьере Назаровой — 823 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в августе 2019 года. Она не выступает на соревнованиях с 2020 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Рената Утяева
теннис дисквалификация
Материалы по теме
Итальянскую биатлонистку Пасслер исключили из сборной на ОИ из-за допинга
Спорт
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга
Спорт
Все участники Олимпиады из России прошли допинг-тестирование перед Играми
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 7% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10