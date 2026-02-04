 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 4,15 2 4,3 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,3 x 5,5 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 2,95 x 3,1 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Украинскому триатлонисту продлили дисквалификацию на 3,5 года

Украинского триатлониста Сапунова дополнительно дисквалифицировали на 3,5 года
Участник трех Олимпиад Даниил Сапунов в 2020-м был отстранен за положительный допинг-тест, но принял участие в соревнованиях. Его дисквалификацию продлили до 2027 года

Украинский триатлонист Даниил Сапунов, нарушивший условия дисквалификации за допинг-нарушение, отстранен еще на 3,5 года, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), которое провело разбирательство по запросу организаторов соревнований Ironman.

В 2020-м Сапунова дисквалифицировали до октября 2023-го за внесоревновательную положительную пробу, но в период отстранения он принял участие в соревнованиях.

44-летний Сапунов согласился с новым сроком дисквалификации, которая завершится в апреле 2027-го.

Сапунов родился в Запорожье, но на Олимпиадах 2004 и 2008 годов выступал за Казахстан (17-е и 21-е места соответственно), а в 2012-м в Лондоне представлял Украину (42-й).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
триатлон допинг
Материалы по теме
Все участники Олимпиады из России прошли допинг-тестирование перед Играми
Спорт
Итальянскую биатлонистку Пасслер исключили из сборной на ОИ из-за допинга
Спорт
Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским атлетам по допинг-делам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
«Фенербахче» поблагодарил Эрдогана за содействие в трансфере Н’Голо Канте Спорт, 18:05
Совет ЕС раскрыл условия кредита Киеву на €90 млрд Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Папа римский призвал Россию и США продлить ДСНВ Политика, 17:58
Axios назвал дату продолжения переговоров в Абу-Даби Политика, 17:55
Украинскому триатлонисту продлили дисквалификацию на 3,5 года Спорт, 17:53
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился Политика, 17:49
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео Общество, 17:38
Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа Политика, 17:38
«ГПБ Мобайл» объявил о запуске нового тарифа «Форсаж» Пресс-релиз, 17:34
Крипторынок в минусе. У каких альткоинов больше шансов на рост Крипто, 17:33
ВСУ за раз израсходовали половину месячного выпуска ракет для Patriot Политика, 17:31