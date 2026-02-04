Украинскому триатлонисту продлили дисквалификацию на 3,5 года
Украинский триатлонист Даниил Сапунов, нарушивший условия дисквалификации за допинг-нарушение, отстранен еще на 3,5 года, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), которое провело разбирательство по запросу организаторов соревнований Ironman.
В 2020-м Сапунова дисквалифицировали до октября 2023-го за внесоревновательную положительную пробу, но в период отстранения он принял участие в соревнованиях.
44-летний Сапунов согласился с новым сроком дисквалификации, которая завершится в апреле 2027-го.
Сапунов родился в Запорожье, но на Олимпиадах 2004 и 2008 годов выступал за Казахстан (17-е и 21-е места соответственно), а в 2012-м в Лондоне представлял Украину (42-й).
